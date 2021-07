Vaccini Umbria: quasi triplicate le richieste di vaccinazione

Quasi triplicate in Umbria tra il 14 e il 23 luglio le richieste di somministrazione del vaccino contro il Covid, passate da 962 a 2.607. Lo ha reso noto il commissario per l’emergenza, Massimo D’Angelo, precisando che anche nella regione è stato registrato un incremento nelle adesioni.

“E’ un segnale positivo – ha detto D’Angelo – visto che la vaccinazione è il mezzo più utile per proteggere la comunità e far ripartire l’economia. In questa fase di ripresa dei contagi il distanziamento è fondamentale per salvaguardare noi stessi e degli altri”.