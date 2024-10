UniPg: proroga al 31 ottobre per iscrizioni e immatricolazioni

L’UniPg ha disposto una proroga della scadenza dal 21 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 per l’immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico non ad accesso programmato

Poiché a causa degli eventi meteorologici critici che hanno interessato la città di Bologna nella giornata del 19 ottobre 2024 si sono verificati importanti disservizi agli impianti e ai servizi web Cineca, tra cui all’applicativo Esse3-SOL deputato alla gestione della procedura di immatricolazione/iscrizione delle studentesse e degli studenti, l’Università degli Studi di Perugia ha disposto una proroga della scadenza dal 21 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 per l’immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico non ad accesso programmato e il differimento – sempre al 31 ottobre – della scadenza per il pagamento della I rata di iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e laurea magistrale, nonché per la presentazione dell’ISEEU.

Rimarranno altresì aperti: fino al 25 ottobre il Punto immatricolazioni ubicato a Perugia presso il Rettorato, a Palazzo Murena e fino al 31 ottobre quello collocato a Terni, presso l’Ufficio Gestione Carriere Studenti del Polo Scientifico Didattico di Ateneo, in località Pentima, entrambi con i consueti orari 9-13, dal lunedì al venerdì.