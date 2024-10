Regione Umbria: via libera al rendiconto generale dell’amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023 e al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2025-2026-2027 per il funzionamento dell’Assemblea legislativa

La Prima commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato la proposta di risoluzione che accompagna il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2025 della Regione Umbria, le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025) e il bilancio di previsione 2025-2027. Inoltre i commissari hanno dato il via libera al rendiconto generale dell’amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023 e al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2025-2026-2027 per il funzionamento dell’Assemblea legislativa.

Il Defr, la legge di stabilità 2025 e il Bilancio di previsione 2025-2027, vista l’imminente scadenza della legislatura e le conseguenti elezioni, sono impostati come atti tecnici per evitare il rischio di dover ricorrere all’esercizio provvisorio nel primo anno della nuova legislatura.

Il Defr 2025 non contiene scelte strategiche, rinviandole alla nuova Giunta,

ma si limita alla descrizione delle attività di fatto avviate nel corso del 2024 che, per mero effetto di trascinamento attuativo, interessano anche il 2025. A partire, in particolare, dall’attuazione dei Programmi regionali Fesr e Fse+ 2021-2027, del Pnrr e degli interventi connessi con ricadute nel 2025.

Il quadro finanziario di riferimento per il Bilancio di previsione 2025-2027

è rappresentato dal Bilancio regionale 2024-2026, rinviando al nuovo Esecutivo la realizzazione, con legge di variazione, della manovra

finanziaria per gli esercizi 2025-2027.

La legge di stabilità non contiene disposizioni normative innovative con effetti sul bilancio tendenziale 2025-2027, ma solo il rifinanziamento degli interventi pluriennali di spesa già previsti per l’aeroporto San Francesco di Assisi, per il fondo di rotazione per l’attuazione programmazione comunitaria e per l’anticipazione dei fondi da parte di Agea per consentire la corretta ed efficace gestione dei programmi comunitari di sviluppo rurale. L’approvazione di questi atti consente, quindi, la piena gestione del

bilancio garantendo anche la continuità delle procedure di spesa connesse

agli investimenti e alla programmazione comunitaria.

Anche il bilancio di previsione 2025-2027 dell’Assemblea legislativa è un

atto tecnico, costruito per consentire di continuare a svolgere l’attività

ordinaria. Il provvedimento ripropone le poste già approvate con il bilancio di previsione. Anche i trasferimenti da parte della Giunta sono gli stessi,

18 milioni 600mila euro.

Un dato tecnico che, come tutto il bilancio di previsione, può essere modificato successivamente con variazioni di bilancio nella prossima legislatura.