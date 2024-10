Unipg e scuola Magistratura: accordo sui diritti dei consumatori

L’Università degli Studi di Perugia e la Scuola Superiore della Magistratura hanno siglato un accordo per la promozione dei diritti dei consumatori

Questa mattina, presso la Direzione del Polo Scientifico Didattico di Terni, è stato formalizzato un importante accordo di collaborazione tra il Polo ternano dell’Università degli Studi di Perugia, per conto del Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori, e la Scuola Superiore della Magistratura del Distretto di Perugia.

L’intesa, finalizzata a rafforzare la tutela dei diritti dei consumatori all’interno del sistema giuridico italiano, prevede la promozione di attività congiunte di ricerca e formazione. In particolare, l’accordo mira a fornire ai magistrati una formazione specialistica sul diritto dei consumatori, attraverso l’organizzazione di workshop, seminari e programmi di aggiornamento, sviluppati per garantire una conoscenza aggiornata e approfondita delle normative vigenti e delle problematiche emergenti in questo settore.

La collaborazione tra il Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori e la Scuola Superiore della Magistratura consentirà lo sviluppo di progetti di ricerca innovativi, volti a esplorare le nuove sfide nella tutela dei consumatori, contribuendo al miglioramento dei quadri normativi e favorendo una maggiore consapevolezza pubblica. I risultati delle attività di ricerca saranno diffusi al fine di promuovere le migliori pratiche e informare il più ampio pubblico.

L’accordo rappresenta un passo significativo nell’impegno congiunto dell’Università degli Studi di Perugia e della Scuola Superiore della Magistratura per il potenziamento della formazione giuridica in materia di diritto dei consumatori, fornendo agli operatori del diritto gli strumenti necessari per affrontare con competenza le complesse questioni giuridiche che caratterizzano questo ambito.

Si prevede che questa partnership avrà un impatto duraturo nel rafforzare il sistema di tutela dei consumatori e nel promuovere pratiche di mercato più eque e trasparenti.