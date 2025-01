Lectio magistralis del Premio Nobel Giorgio Parisi al “VITALITY Winter Day”

Perugia, Aula Magna del Rettorato

Venerdì 31 gennaio 2025 – ore 18

Il Premio Nobel per la Fisica prof. Giorgio Parisi, sarà l’ospite d’onore della sessione conclusiva di “VITALITY Winter Day“, l’evento dedicato al progetto PNRR VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia, una iniziativa che vede l’Università degli Studi di Perugia impegnata con 8 Dipartimenti, 180 ricercatrici e ricercatori in oltre 60 progetti di ricerca.

Parisi, al quale nel 2021 è stato conferito il Premio Nobel per la Fisica “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria”, terrà una lectio magistralis sul tema de “La sfida della complessità”. La lectio sarà preceduta dal saluto del Magnifico Rettore prof. Maurizio Oliviero e dalla presentazione del profilo dello scienziato a cura del prof. Luca Gammaitoni.

Il “VITALITY Winter Day”, in realtà, prenderà avvio la mattina, alle ore 9, in Sala dei Notari, con una tavola rotonda durante la quale si farà il punto sullo stato di avanzamento del progetto, alla presenza dei rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia, nella persona del prof. Gabriele Cruciani, della Fondazione VITALITY, con il prof. Fabio Graziosi e della Regione Umbria, con il dott. Michele Michelini.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, i lavori si trasferiranno nell’Aula Magna del Rettorato, per la presentazione dei lavori dei ricercatori e ricercatrici coinvolte nei diversi spoke del progetto.

Lo scopo generale dell’Ecosistema, che interessa le regioni di Umbria, Marche e Abruzzo, è lo sviluppo e il trasferimento dell’innovazione al fine di rendere più competitivi i sistemi produttivi regionali, migliorando al contempo la sostenibilità e la qualità della vita sia nei sistemi urbani che nelle aree rurali.

L’Ecosistema VITALITY, infatti, genererà due Poli di Innovazione: il POLO NANOMAT dedicato ai materiali e dispositivi nanostrutturati e il POLO BIOMAT dedicato ai materiali e dispositivi a base biologica e biocompatibili, con sede rispettivamente a Nocera Umbra e a Terni, presso l’area Polymer.

I lavori della mattina termineranno con la visita alla mostra itinerante “Materiality – Nano- e bio-materiali per lo sviluppo sostenibile in Umbria”, un allestimento nato con l’obiettivo di presentare i contenuti scientifici dell’Ecosistema di Innovazione VITALITY e ora collocata presso i locali del Centro Servizi Camerali “G.Alessi”. La mostra si sposterà poi presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra dal 3 al 20 febbraio. Dal 24 febbraio al 20 marzo sarà quindi a Terni, presso la prestigiosa sede di Palazzo Carrara. Seguirà l’esposizione presso il Polo Museale di Gualdo Tadino – chiesa monumentale di San Francesco – dal 22 marzo al 9 aprile, per terminare poi a Foligno dal 10 al 13 aprile, nell’ambito della Festa di Scienza e Filosofia.

Perugia, 30 gennaio 2025