Una mostra fotografica per i 60 anni della Mostra mercato del sedano nero di Trevi e Sagra della salsiccia

Una mostra fotografica che ripercorre sessant’anni della Mostra mercato del sedano nero di Trevi e Sagra della salsiccia, organizzata dalla Pro Trevi, in collaborazione con il Comune, un appuntamento che tornerà protagonista dal 19 al 20 ottobre prossimi. Per celebrare questa ricorrenza, sarà allestita una esposizione di immagini di Franco Spellani, memoria storica della città e del tipico sedano locale. La mostra sarà inaugurata giovedì 10 alle ore 18.30, negli spazi del complesso museale di San Francesco in Trevi.

Cenni storici. Già negli anni Trenta si premiavano gli espositori dei migliori sedani sulla piazza di Trevi. Nel 1948 l’Associazione dei trevani residenti a Roma organizzò una rimpatriata di quelli emigrati e tra i vari festeggiamenti (Corsa all’anello con l’Inquintana, Carri allegorici) furono esposti e premiati i migliori sedani, come da eloquenti foto ufficiali dello studio Carmine di Foligno.

Nel 1965, l’associazione Pro Trevi istituì la Mostra Mercato del Sedano Nero di Trevi e la Sagra del Sedano e della Salsiccia, riprendendo la tradizione in voga tra le due guerre, quando in occasione dei Mercati di ottobre i proprietari terrieri venivano ospitati a Casa Petrucci, prospiciente la piazza del Mercato, per pranzare con le prime salsicce dell’anno. In mancanza di capaci ed efficienti celle frigorifere, infatti, i maiali venivano macellati soltanto nella stagione fredda e, pertanto, i primi insaccati venivano confezionati in ottobre in occasione dei mercati del giovedì. Un’usanza che si è protratta fino alla fine degli anni Cinquanta.