Umbria TV: arriva “Salute in ordine”, nuovo format di professionisti e tecnici sanitari. Si intitola “Salute in Ordine” la nuova trasmissione che andrà in onda su Umbria Tv (canale 10) da mercoledì 26 maggio fino a mercoledì 30 giugno dalle ore 20,30 alle 21

Due puntate a settimana, in onda il mercoledì ed il venerdì, volute dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Tsrm Pstrp) di Perugia e Terni. Le 11 puntate, condotte dalla giornalista Noemi Campanella, vedranno protagonisti presidente e vicepresidente dell’Ordine – rispettivamente Federico Pompei ed Arianna Antonini – ed i presidenti e rappresentanti di ogni albo professionale.

L’Ordine Tsrm Pstrp di Perugia e Terni conta infatti 19 albi professionali, 17 elenchi speciali per un totale di circa 4000 professionisti sanitari iscritti.

Il progetto televisivo nasce per raccontare ed illustrare alla cittadinanza il ruolo e la valenza dell’Ordine e per illustrare la competenza ed il valore dei professionisti che lo costituiscono; professionisti che quotidianamente garantiscono insieme a tutte le altre professioni sanitarie, prestazioni sanitarie d’eccellenza in tutte le aree sanitarie professionali: dalla prevenzione, all’area tecnico diagnostica, tecnico-assistenziale ed inoltre la riabilitazione in tutte le sue forme.

Il filo tematico che unirà tutte le puntate sarà la medicina territoriale, dove si cercherà di raccontare il ruolo dei singoli professionisti, il loro lavoro e quanto sia importante e decisivo il contributo che danno alla sanità, ma, soprattutto, cosa possono dare alla cittadinanza ed al sistema sanitario in un’ottica sanitaria sempre meno ospedale-centrica e sempre più cittadino-centrica.

Il format si concluderà con un’ultima puntata dove l’Ordine raccoglierà le progettualità e le proposte emerse nelle puntate per metterle a disposizione delle istituzioni regionali.