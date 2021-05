SuperBonus 110%: al via i lavori a Città della Pieve con SEAC-ESCO

Si stanno intensificando anche in Umbria le opere di riqualificazione di immobili e strutture abitative attraverso il cosiddetto SuperBonus 110% inserito nel Decreto Legge ‘Rilancio’.

Particolarmente attività nel territorio di Città della Pieve l’azienda italiana SEAC-ESCO, leader da oltre dieci anni nel settore delle energie rinnovabili, con sedi a Palermo, Roma e Torino.

“È con soddisfazione e un pizzico di orgoglio – dichiarano il Consulente di SEAC – ESCO, Diego Napolitano e l’Area Manager Mauro Spagnolo – che vogliamo segnalare la nostra presenza in Umbria, con un’importante cantiere che è stato avviato a Città della Pieve. Un lavoro che ha messo in evidenza la qualità del nostro servizio che ha gestito a trecentosessanta gradi tutto l’iter per conto del nostro cliente, per quest’ultimo tutto a costo zero. Ne seguiranno presto altri che pubblicheremo tramite social. Inoltre per i clienti che non sono idonei per poter accedere al Super Bonus 110% abbiamo ideato un progetto che va ad utilizzare le detrazioni del 50% e del 65% con la Cessione del credito per permettere veramente a chiunque di poter avere una casa green con una spesa minima sostenibile da tutte le famiglie”.