Umbria, ex ministro Guidi capolista FdI in Senato

Partito punta anche su Zaffini, Prisco, Squarta e Pace

E’ il deputato uscente Emanuele Prisco a guidare per Fratelli d’Italia la lista per il plurinominale della Camera in Umbria.

Per il Senato, invece, come capolista è stato scelto Antonio Guidi, ex ministro per la Famiglia nel primo governo di Silvio Berlusconi e ora nell’ufficio di presidenza di FdI.

Il quadro è emerso in occasione della conferenza stampa di presentazione delle candidature, a Perugia.

Alla Camera, dopo Prisco in lista ci saranno Chiara La Porta, responsabile nazionale delle giovanili del partito, Marco Squarta ed Eleonora Pace.

Franco Zaffini, coordinatore regionale, è invece candidato all’uninominale del Senato dove già rappresenta il partito di Giorgia Meloni.

FdI, quindi, oltre alla conferma di Prisco, punta a portare in Parlamento anche Squarta, attuale presidente dell’Assemblea legislativa. La Porta è infatti candidata pure in Toscana ed è alta la probabilità che l’elezione per lei avvenga lì. Con la possibilità di liberare un posto proprio per Squarta.

Pace, capogruppo in Consiglio regionale, è invece in lista anche in Campania e in un posto, seconda, considerato dalla forte probabilità di elezione.

Se Squarta e Pace dovessero essere entrambi eletti si rivoluzionerebbe quindi l’intera compagine di FdI in Assemblea legislativa.