Lo hanno consegnato il sindaco Michele Moretti e il vicesindaco Sergio Pezzanera a Luna Mazzocchini, Emma Pierassa e Thomas Scargetta per la loro ammissione in prestigiose accademie di danza professionali

Con una cerimonia presso il Municipio, venerdì 30 agosto, l’Amministrazione comunale ha voluto congratularsi con tre giovani allievi della scuola marscianese di danza Umbria Dance School, diretta da Barbara Formica, per aver ottenuto l’importante risultato di una ammissione in prestigiose accademie di danza professionali, nazionali e internazionali.

Luna Mazzocchini, 11 anni e allieva di Umbria Dance School da quando ne aveva 3, è stata ammessa all’Accademia Teatro alla Scala di Milano, diretta da Frederic Oliveri. Emma Pierassa, 13 anni e anch’essa allieva della scuola marscianese dall’età di 3 anni, è stata ammessa all’École Pôle National Supérieur De Danse Rossella Hightower a Cannes, diretta da Paola Cantalupo. Thomas Scargetta, 13 anni e iscritto a Umbria Dance School da quando ne aveva 7, è stato ammesso all’Ateneo Danza Forlì per il corso Élite Professional Dance Training diretto da Stefania Sansavini. La nuova avventura inizierà per tutti e tre i primi di settembre e alla danza unirà anche i percorsi formativi scolastici.

Ai tre giovani il sindaco Michele Moretti, insieme al vicesindaco Sergio Pezzanera, ha consegnato un attestato di eccellenza congratulandosi e facendogli i migliori auguri per il proseguo della loro attività nel mondo della danza. “La passione e l’impegno con cui avete coltivato fin qui il vostro talento – ha detto il sindaco – dovrà essere lo slancio per continuare in questo percorso che avete intrapreso fin da piccoli. Tutta la comunità di Marsciano è lieta di farvi un grande in bocca al lupo e se c’è un augurio particolare che mi sento di farvi, al di là delle soddisfazioni anche professionali che potranno arrivare, è che la danza rappresenti per voi sempre un momento di serenità e divertimento”.

Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento alle famiglie ricordando l’importante ruolo che assolvono nel sostenere la pratica sportiva dei propri figli e nel valorizzare, insieme alle associazioni, il contributo sociale ed educativo dello sport. Ed un sentito ringraziamento anche al lavoro svolto dalla Umbria Dance School e dalla sua direttrice Barbara Formica che da 13 anni continua a rappresentare un punto di riferimento tra le scuole di danza regionali e che ha già avuto altri 2 allievi ammessi ad accademie professionali. Si tratta di Gianmaria Angeloni, attualmente allievo alla scuola Teatro dell’Opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato, e di Irene Lanzanò allieva al Contemporary Dance School di Amburgo diretto da Raul Valdez.