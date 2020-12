Umbertide: si accendono gli alberi di piazza Matteotti e piazza Michelangelo

Ancora poche ore e 10mila luci led illumineranno il simbolo del Natale di Umbertide. È infatti prevista per il pomeriggio di sabato 5 dicembre l’accensione dell’Albero di piazza Matteotti.

Nello stesso pomeriggio, qualche minuto più tardi inizierà a brillare anche l’altro Albero di Natale presente nel capoluogo, ovvero quello posizionato in piazza Michelangelo. Entrambi gli alberi, due abeti rossi, sono stati donati quest’anno dalle Tenute del Cerro di Montecorona senza incidere sull’equilibrio naturalistico della zona. È stato posticipato di alcuni giorni invece l’inizio dello spettacolo di proiezioni luminose in centro storico, il cui inizio era previsto alle 18 della giornata del 5 dicembre. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Umbertide, organizzata da Fiammetta Abbigliamento e da TiRilego con il contributo altre aziende locali (quali Ottica 2M, Digital Editor, Mc System, Fratta Ufficio, Eurospurghi, Lighting sound, Banca Mediolanum-Ivano Alunni top global family banker, Vittoria Assicurazioni, GD Rappresentanze), è stata rinviata ai prossimi giorni per motivi legati alla gestione delle risorse umane collegate all’emergenza sanitaria in corso che hanno riguardato l’azienda fornitrice del materiale per le proiezioni. Ancora poco tempo e tutti gli umbertidesi potranno ammirare questo spettacolo unico.