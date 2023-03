Umbertide presente al padiglione dedicato all’arte ceramica di Expo Casa

E’ presente anche Umbertide al padiglione dedicato tutto all’arte della ceramica tradizionale di Expo Casa, evento che è stato inaugurato questa mattina presso Umbria Fiere a Bastia Umbra.

All’inaugurazione ha preso parte il sindaco di Umbertide, Luca Carizia che ha partecipato al taglio del nastro insieme alla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, al presidente della Strada della Ceramica in Umbria e sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, del direttore dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, del presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, del presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, dei sindaci e dei rappresentanti degli altri Comuni coinvolti. Presente anche il consigliere comunale e provinciale Giovanni Dominici.

Umbertide partecipa con le opere provenienti dal Museo Rometti e dalle Ceramiche Rometti: “La Pesca” di Corrado Cagli; “Salomè” di Mario Di Giacomo; “Sirene” di Dante Baldelli; “Doppiapresenza piccola” di Ambrogio Pozzi; “Dèdale” di Jean-Christophe Clair; “Continous” di Ugo La Pietra”.

Sono 30 le opere esposte per la Strada della Ceramica in Umbria, in rappresentanza dei Comuni di Città di Castello, Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide, e 87 per l’Associazione Italiana Città della Ceramica, in rappresentanza dei 46 Comuni associati. Presente anche una rappresentanza di ceramiche d’arte contemporanea.

“E’ con orgoglio – ha detto il sindaco Carizia – che Umbertide prende parte a questa prestigiosa esposizione che ha l’obiettivo di esaltare l’arte della ceramica e una delle eccellenze del nostro territorio. Diamo valore alle nostre opere d’arte che racchiudono la creatività e l’ingegno dei nostri Maestri ceramisti, nuovi e antichi saperi di una terra come la nostra Umbria, che è magia e arte”.

L’appuntamento è dal 4 al 12 marzo, presso il padiglione 10 di Expo Casa, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00; il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00.