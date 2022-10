Umbertide: manutenzione e potenziamento sistema elettrico da parte di Enel

Martedì i lavori: le vie interessate

E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa distribuzione, rende noto che nella giornata di martedì 11 ottobre 2022 dalle 8.30 alle 13.00, l’energia elettrica verrà interrotta in alcune vie del capoluogo per effettuare lavori di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico.

Le vie interessate sono: via Giovanni XXIII, via Venezia, via Togliatti, via Napoli, via Milano, via Novara, via Torino, via Alfonsine, via Genova, via Firenze, via Pisa, via Bologna.