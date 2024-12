Umbertide, il Mercato di Natale domenica 15 dicembre

In Piazza Caduti del Lavoro dalle 8:00 alle 20:00

Domenica 15 dicembre 2024, Piazza Caduti del Lavoro si trasformerà in un grande mercato a cielo aperto con il “Mercato di Natale”. Un appuntamento straordinario che offrirà ai cittadini l’opportunità di immergersi nello spirito natalizio e di approfittare di numerose occasioni commerciali per i regali delle festività.

Dalle 8.00 alle 20.00, i banchi degli operatori del settore non alimentare – protagonisti dei mercati settimanali del mercoledì – animeranno la piazza con una varietà di proposte, ideali per gli acquisti natalizi. Un momento speciale non solo per trovare il regalo perfetto, ma anche per riscoprire il valore della comunità e il calore delle feste.

L’evento sarà anche l’occasione per esprimere gratitudine ai commercianti itineranti che, con il loro impegno e sacrificio, arricchiscono le piazze di Umbertide ogni settimana. Il loro lavoro, sempre prezioso, contribuisce a rendere vivo il tessuto commerciale e sociale della nostra città.

Il “Mercato di Natale” aspetta tutti per uno shopping all’aria aperta e per vivere insieme l’atmosfera magica delle feste!