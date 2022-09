Umbertide, elezioni Politiche 25 settembre: info per gli elettori non deambulanti

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, l’Ufficio Elettorale del Comune di Umbertide rende noto che gli elettori non deambulanti, quando la sede elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune allocata in sede esente da barriere architettoniche.

Per lo scopo sono state individuate le seguenti sezioni elettorali che saranno accessibili con sedia a ruote:

– Sezione 2: Scuola Materna – via Garibaldi 7

– Sezione 3: Scuola Materna – via Garibaldi 7

– Sezione 4: Scuola Materna – via Garibaldi 7

– Sezione 5: Scuola Materna – via Garibaldi 7

Per esercitare il diritto di voto in sezione diversa da quella di iscrizione dovrà essere esibita, unitamente alla tessera elettorale, attestazione medica rilasciata gratuitamente dall’Azienda sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

E’ inoltre attivo il servizio per il trasporto di persone disabili al seggio. Per informazioni è possibile chiamare l’Ufficio elettorale ai seguenti numeri: 075/9419212 – 075/9419246.