Umbertide celebra la Giornata contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la città di Umbertide si unisce con forza alla lotta contro ogni forma di violenza di genere. Una lotta che non conosce confini, che parla a tutte e tutti noi, e che deve essere combattuta ogni giorno.



Per ricordare e sensibilizzare la comunità a questo delicato e urgente tema, l’Amministrazione comunale, nelle serate di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 novembre, ha scelto di illuminare simbolicamente la scuola Garibaldi e uno dei torrioni della Rocca con una luce rossa. Questo è un gesto che vuole trasmettere l’impegno di tutti noi a non abbassare mai la guardia, auspicando ad un futuro in cui le donne siano libere da ogni tipo di violenza, e ad un impegno collettivo a costruire una società che protegga la loro dignità e i loro diritti.



“Questa giornata è un momento di riflessione, ma anche di azione. Come Amministrazione ci teniamo a ricordare che la violenza contro le donne non è un problema lontano, ma un’emergenza che ci riguarda da vicino, qui, tra le nostre strade e nelle nostre case” afferma l’Amministrazione comunale. “Umbertide non vuole essere solo testimone, ma attore protagonista di un cambiamento che deve partire dalla consapevolezza di ognuno di noi. Insieme, con il cuore e con la mente, possiamo fare la differenza.”



Ogni piccolo atto di sensibilizzazione è un passo verso una società più giusta, più solidale e più sicura per tutte le donne.