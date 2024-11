Il Presidio ospedaliero Alto Chiascio aderisce all’(H)Open Week contro la violenza sulle donne

Tante le iniziative previste tra cui una tavola rotonda, eventi, mostre fotografiche, esposizioni, distribuzione di volantini informativi, esposizioni di panchine rosse, un incontro aperto in presenza con ostetriche

Gubbio, 18 novembre 2024 – Una tavola rotonda, eventi, mostre fotografiche, un percorso di mattoncini gialli con scarpette rosse ispirato al Mago di Oz, distribuzione di volantini informativi, esposizione di una panchina rossa con mostra fotografica, inaugurazione di una panchina rossa con recita di poesie, un incontro aperto in presenza con ostetriche, un’esposizione di opere astratte. Sarà una settimana ricca di iniziative quella promossa dal Presidio Ospedaliero Alto Chiascio in occasione della quarta edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 21 al 27 novembre, organizzata da Fondazione Onda in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Oltre 240 sono gli ospedali con il Bollino Rosa, compreso quello di Branca, che hanno al loro interno percorsi dedicati e che, insieme ai centri antiviolenza aderenti all’iniziativa, offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo.

Si comincerà giovedì 21 novembre, dalle ore 11 alle 13 presso l’Auditorium del Presidio ospedaliero Gubbio-Gualdo Tadino, con la tavola rotonda: “Conoscere e prevenire la violenza in tutte le sue forme”. Un team multiprofessionale e multidisciplinare (avvocati, comandante dei carabinieri, medici, infermieri etc) affronteranno il tema della prevenzione e gestione degli atti di violenza. Nel corso della tavola rotonda saranno presentati il percorso del Presidio Ospedaliero relativo alla gestione del “codice rosa” da parte di Manuel Monti, responsabile della struttura complessa di Pronto Soccorso di Branca, e il progetto “Prevenzione, informazione e sensibilizzazione nelle scuole” ovvero interventi formativi/informativi tenuti da professionisti coinvolti nella gestione del “percorso violenza” nel corso dell’anno accademico 2024-2025 nelle scuole del territorio. La tavola rotonda, ad ingresso libero, prevederà in apertura e chiusura un intervento musicale con i ragazzi della scuola di musica Città di Gubbio.

Per tutta la settimana, presso l’atrio di ingresso del Presidio ospedaliero, sarà possibile ammirare un’esposizione della panchina rossa e di una mostra fotografica. Saranno diffuse spillette contro la violenza a tutto il personale sanitario. Al Pronto Soccorso saranno distribuiti volantini informativi contro la violenza a tutti gli utenti che accedono al reparto

Nei giorni 21,22,25,26,27 novembre, dalle 8 alle 12, presso il Centro di Salute del Distretto Alto Chiascio è in programma il percorso di mattoncini gialli con scarpette rosse ispirato al Mago di Oz che prevede tappe formative/informative. È aperto alla cittadinanza e si concluderà mercoledì 27 con l’esposizione di opere astratte delle artiste Marilù e Giorgia Gagiotti. Sempre negli stessi giorni, dalle 9 alle 15, il Centro di salute mentale di Gubbio ospiterà un’esposizione di panchina rossa con mostra fotografica.

Lunedì 25, dalle 10,30 alle 12 presso l’Auditorium Presidio ospedaliero di Branca, è previsto un un incontro aperto alla cittadinanza in presenza delle ostetriche.

Mercoledì 27, dalle 9 alle 12 al primo piano del Centro Salute di Gubbio, ci sarà un’esposizione di opere astratte delle artiste Marilù e Giorgia Gagiotti.

Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Libellula e DonnexStrada, con la media partnership di Adnkronos, Baby Magazine e Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera.