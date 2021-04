Umbertide: avanzano le operazioni di allestimento del punto vaccinale. Verrà allestito un Puc 2

Sta procedendo l’allestimento del Puc 2 come sede per la vaccinazione di massa. La struttura di via Battisti è infatti interessata da alcuni giorni dai lavori per il suo adeguamento come prossimo punto per la inoculazione di massa del vaccino anti Covid-19. Il via libera definitivo da parte delle autorità sanitarie competenti per la trasformazione del Puc 2 centro della vaccinazione di massa è arrivato la settimana scorsa e il Comune di Umbertide si è immediatamente attivato per svolgere gli interventi di sua competenza.