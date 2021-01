Umbertide: al via i test antigenici alle scuole superiori

Sabato 23 e domenica 24 gennaio parte anche a Umbertide la campagna di test volontaria e gratuita rivolta agli studenti e al personale docente e non docente delle scuole superiore in vista del ritorno in scuola indetto dalla Regione Umbria in collaborazione con Assofarm.

I test saranno effettuati presso in locali adiacenti la Farmacia Comunale 2 in largo Cimabue e saranno effettuati dal personale delle farmacie comunali.

Quelli effettuati saranno test antigenici nasali rapidi che danno il risultato in 15 minuti.

La campagna di screening partirà nel prossimo fine settimana nei seguenti giorni e orari: sabato 23 dalle 14.30 alle 18.30 e domenica 24 dalle 8.30 alle 12.30. I test proseguiranno nelle settimane successive nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 in base alle prenotazioni ricevute.

È possibile prenotare il test (eseguibile una volta al mese) in via telematica tramite l’apposito modulo disponibile nel sito istituzionale dell’ente alla voce “Prenotazione servizi On-Line” dove sono presenti anche tutte le informazioni. Il link è il seguente: https://umbertide.mycity.it/agenda-smart

Al momento di effettuazione del test dovranno essere esibiti, compilati e sottoscritti, il modello di autocertificazione fornito dal proprio istituto scolastico ed il modello per il consenso informato scaricabili anche dal sito del Comune.