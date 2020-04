Ultimi giorni per aderire alla campagna solidale

“Un libro contro il Coronavirus”. Sono dieci le case editrici nazionali che si sono unite per una raccolta fondi. Ogni libro venduto un euro devoluto a favore di ospedali o associazioni di volontariato



Sempre più le case editrici che hanno aderito alla campagna solidale “Un libro contro il Coronavirus”, sono infatti dieci gli editori che hanno voluto prendere parte all’iniziativa. Ultimi giorni, fino al 30 aprile, per poter partecipare e sostenere l’iniziativa, infatti, per ogni libro o ebook venduto, durante il mese di aprile, sul sito di ognuno degli aderenti, sarà devoluto 1 euro a favore di enti o associazioni che sono in prima linea per la lotta al Covid-19. Ad oggi le dieci case editrici, provenienti da diverse regioni italiane, sono: Pièdimosca edizioni (Perugia); Midgard Editrice (Perugia); Bertoni Editore (Perugia); Masciulli edizioni (Pescara); Zefiro book (Fermo); Lupieditore (Sulmona); Alessandro Polidoro Editore (Napoli); Giacovelli editore (Bari); Officina Milena (Caserta); Marotta&Cafiero (Napoli).Cica 2.000 i titoli disponibili nei vari siti delle case editrici, si spazia dalla narrativa alla saggistica dalla poesia ai libri illustrati per bambini, sia in formato cartaceo che eBook. La campagna solidale si concluderà giovedì 30 aprile alle ore 16.00, con una diretta radiofonica e social su radio Fm Primantenna, a cui prenderanno parte tutti gli editori coinvolti e diversi personaggi del mondo della cultura. Una campagna che vede la cultura scendere in campo a sostegno della sanità, in un periodo così tanto difficile come quello che stiamo vivendo. L’obiettivo di questa campagna vuole essere duplice, da un lato promuovere la lettura che aiuta in un momento di isolamento come questo che tutti stiamo vivendo, e dall’altro un piccolo ma concreto aiuto per le strutture ospedaliere delle nostre città. Si spera che gli italiani siano spinti dalla voglia di leggere e sostenere tutti gli operatori sanitari e le associazioni di volontariato del nostro territorio, con un piccolo gesto: leggere un libro!