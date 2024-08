Tutto pronto per la 60esima edizione dell’Agosto Corcianese

Ricco il cartellone che si muoverà fra i arte, musica, teatro, letteratura, stand-up comedy, teatro di strada

e le immancabili suggestive rievocazioni storiche

Tutto pronto per l’Agosto Corcianese – Corciano Festival, promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia, nonché di diverse aziende private del territorio, che quest’anno tocca l’importante traguardo dei 60 anni.

L’appuntamento è a Corciano, suggestivo borgo arroccato sul colle da cui domina la strada che collega il territorio del lago Trasimeno alla valle del Tevere, inserito nel club dei Borghi più belli d’Italia e riconosciuto come “Destinazione Europea d’Eccellenza”, è dal 10 al 18 agosto, con un’anteprima il 9 agosto alle 21 quando, al parco Enzo Melani le note del concerto del cantautore Fabrizio Moro segneranno l’inedita collaborazione con il festival estivo di arti performative Suoni Controvento.

Nel caratteristico centro storico il Corciano Festival si aprirà a un programma che toccherà arte, letteratura, musica, teatro e momenti di convivio alla Taverna del Duca, che proporrà tutte le sere piatti tipici preparati con le eccellenze dei presidi Slow food umbri. Per questo 60esimo anche momenti tra stand-up comedy e teatro di strada tra luci, colori e fuochi e il ripristino del prestigioso Premio Umbria del cuore, ideato e organizzato da Anna Lia Sabelli. A essere premiati saranno Corrado Augias e Serse Cosmi.

“L’arte del porre e del levare. Sculture a Corciano tra 15esimo e 18esimo secolo” percorso storico/artistico a cura di Alessandra Tiroli

In occasione di questo importante anno, l’associazione turistica Pro Loco Corcianese e il Comune di Corciano hanno deciso di valorizzare il proprio patrimonio scultoreo restaurando la statua lignea di Sant’Antonio di Padova, risalente al 17esimo secolo, non più esposta al pubblico e al culto dei fedeli da molti lustri ed ora pronta a tornare al suo originario splendore. Il restauro dell’opera è così stato lo stimolo per porre l’attenzione sulla cospicua produzione scultorea religiosa corcianese, ereditata dai secoli passati e gelosamente custodita dall’intera collettività. Ogni manufatto devozionale, destinato a divenire opera d’arte, nasce non solo come oggetto di preghiera e di tramite verso l’Altissimo, ma anche a gloria e lode del Santo e ad onore e vanto della comunità o della congregazione che lo abbia commissionato. L’intero territorio di Corciano conta innumerevoli oggetti che la storia ha stabilito essere, per il contenuto proprio e il valore artistico, opere di pregio e, tra questi, per importanza e rilievo sono da evidenziare i manufatti scultorei, siano essi realizzati con la tecnica del porre, plasmare e modellare, alla base della plastica e della fusione, o con quella del levare, scolpire, intagliare, alla base dell’arte scultorea.

L’inaugurazione sabato 10 agosto nella chiesa museo di San Francesco.

Orari di apertura: 9 e 10 agosto dalle 18 alle 23, l’11 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, dal 12 al 14 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23, dal 15 al 18 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, il 24, 25, 31 agosto e il primo, 7, 8, 14 e 15 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il 4 e 5 ottobre dalle 18 alle 22, il 6 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; dal 19 agosto al 3 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 programmabili solo su richiesta all’Infopoint nei giorni feriali (075 5188255).

Venerdì 9 agosto

Alle 21 nell’area verde Enzo Melani tappa di “Una vita intera Tour 2024” di Fabrizio Moro (prodotto da Friends & Partner), concerto realizzato nell’ambito del festival Suoni Controvento. Durante il live, il cantautore romano regalerà al pubblico grandissime emozioni, un viaggio in musica particolarmente ricco di pathos grazie anche all’importanza del repertorio che presenterà sul palco, lì dove il cantautore risulta da sempre nella sua dimensione più pura. Ad accompagnarlo saranno Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Prevendite su circuiti TicketOne e TicketItalia

Sabato 10 agosto

Alle 18 in Piazza Doni taglio del nastro ufficiale del 60esimo Agosto Corcianese – Corciano Festival 2024. Ospite d’onore sarà Corrado Augias che riceverà il Premio Umbria del cuore, format ideato e organizzato da Anna Lia Sabelli, e sarà intervistato da Sergio Casagrande (direttore del Corriere dell’Umbria). In caso di maltempo l’appuntamento si terrà nella sala del Consiglio comunale.

Giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano, nato a Roma nel 1935, attivo nel movimento dell’avanguardia romana sin dai primi anni Sessanta, Augias è stato inviato speciale per L’Espresso, La Repubblica e Panorama (da Parigi e New York). È autore teatrale e televisivo e ha scritto numerosi libri, tra i quali “Quel treno da Vienna” (1981), “Il fazzoletto azzurro” (1983), “L’ultima primavera” (1985), “Quella mattina di luglio” (1995), “I segreti di Parigi” (1996), “I segreti del Vaticano” (2010), “Inchiesta su Maria” (con M. Vannini, 2013), “Tra Cesare e Dio” (2014), “Le ultime diciotto ore di Gesù” (2015), “I segreti di Istanbul” (2016) “Questa nostra Italia” (2017), “Il grande romanzo dei Vangeli” (2019), “La fine di Roma. Trionfo del cristianesimo, morte dell’impero” (2022) e “Paolo. L’uomo che inventò il Cristianesimo” (2023). Nel 2024 ha pubblicato anche il testo autobiografico “La vita s’impara”. Augias ha condotto anche vari programmi su Rai 3 e su La 7, tra i quali “Città segrete” e “La torre di Babele”. Ha ricevuto il Premio Hemingway per la letteratura nel 2015 e il Premio Chiara alla carriera nel 2022.

A seguire, nella chiesa museo di San Francesco inaugurazione della mostra “L’arte del porre e del levare. Sculture a Corciano tra 15esimo e 18esimo secolo” a cura di Alessandra Tiroli

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21.15 nel chiostro del palazzo Comunale presentazione del libro “Diventeremo amiche” (2024, Solferino) di Anna Cherubini. L’autrice dialogherà con Elisabetta Bricca (in caso di maltempo l’appuntamento si terrà nella sala del Consiglio comunale).

Il libro – Esistono nella vita destini paralleli e due di questi destini si sono sfiorati, quattro decenni fa, all’ombra del Cupolone. Sono quelli di Emanuela Orlandi e di Anna Cherubini. Entrambe figlie di funzionari vaticani, entrambe con famiglie numerose e amati fratelli maggiori, entrambe appassionate di musica. La loro è un’adolescenza degli anni Ottanta: gli incontri ai giardinetti, le chiacchiere sui muretti, le corse in bici o sui pattini, la passione per le canzoni di Baglioni. Anna ha per la ragazzina più grande un’ammirazione venata di timidezza: vorrebbe che fossero amiche. Pensa che forse presto lo diventeranno. Ma un giorno, quella ragazzina sparisce. E mesi dopo, il suo posto alla scuola di musica verrà preso proprio da Anna, che comincerà a frequentare gli stessi corridoi da cui lei è uscita, in quel giugno del 1983, per mai più tornare a casa. A distanza di tempo da quei fatti, Cherubini trova il coraggio per affrontare di petto la storia di un rapporto mai sbocciato e di un caso ancora irrisolto. Una tragedia su cui da una vita si interroga: sarebbe potuto succedere a qualsiasi figlia di un impiegato del Vaticano? Sarebbe potuto succedere a lei?

Alle 21.30 in piazza Coragino concerto di apertura con i partecipanti allo stage di musica antica diretto da Massimiliano Dragoni. A seguire, “Pagine del Concorso internazionale di composizione originale per Banda” on la Corciano Orchestra Lab composta da Chiara Burattini (violoncello), Chiara Franceschini (violino), Corciano Festival Sax Quartet, direttore Alessandro Celardi. Musiche di Marco Somadossi, Arthur Gotthschalk, Johan de Meij, Angelo Sormani. Ingresso euro 5 (prenotazioni: 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19). In caso di maltempo l’appuntamento si terrà al teatro della Filarmonica.

Domenica 11 agosto

Alle 18 nella sala del Consiglio di palazzo Comunale “Ad un amico”, Corciano ricorda Antonio Carlo Ponti, poeta, scrittore, critico d’arte, editore, personaggio di spicco della cultura che ha contribuito negli anni in modo significativo alla affermazione della sezione artistica dell’Agosto Corcianese, con testimonianze degli amici. Coordinamento di Andrea Baffoni, Massimo Duranti e Antonio Mario Pagana

Alle 18.30 nel chiostro di palazzo Comunale presentazione del libro “Nazione Pop, l’idea di patria attraverso la musica” (2023, Rubettino editore) di Leonardo Varasano. L’autore dialogherà con Francesco Mangano (assessore a Cultura e Turismo del Comune di Corciano); modera il professor Luigi Cimmino (in caso di maltempo l’appuntamento si terrà nella sala del Consiglio comunale).

Il libro – L’idea di Nazione continua a proporsi in varie forme e gradazioni. A volte, come avverte Michael Billig, penetra nel nostro quotidiano in modi silenziosi, inavvertiti, “banali”. Spesso non viene neppure nominata, eppure sopravvive e prospera. Le «banali profondità della coscienza nazionalista» si riproducono in una ricca molteplicità di manifestazioni. Tra queste c’è anche la musica. Ripercorrendo il legame tra musica e nazione alla luce della Filosofia della musica di Mazzini e dei Prolegomena sul patriottismo di Michels, il volume arriva fino al pop. Dall’analisi del caso italiano emerge una teoria di frasi, sintagmi, ritornelli inseriti in molte canzoni dagli anni Settanta a oggi. Nella musica popolare di massa il tema nazionale si presenta attraverso la celebrazione dell’amore o della nostalgia dell’Italia, il ricordo della storia patria, la critica al carattere e al malcostume italiani.

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria Argo Teatro e Corciano Festival Produzione presentano la prima assoluta di “Ulisse – Una peripezia maschile” liberamente tratto da “Amori ridicoli”, produzione originale di associazione culturale Argo e Piccolo Teatro degli Instabili, con Giordano Agrusta, Stella Bastianelli, Caterina Fiocchetti, Gabriele Furnari Falanga, Chiara Mancini, Alice Scaglia, Francesco “Bolo” Rossini, Davide Tassi, regia e drammaturgia di Samuele Chiovoloni, collaborazione alla regia Francesca Caprai. Ingresso euro 15 (prenotazioni 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19)

Alle 21.30 in piazza Doni la poetica di Antonio Carlo Ponti sarà recitata da Pino Menzolini, accompagnato dalle note della chitarra di Mauro Mela (in caso di maltempo l’appuntamento di terrà nella sala del Consiglio comunale)

La web app – Anche quest’anno, per rimanere sempre aggiornati sul programma, torna la web app “Corciano Festival” da consultare, senza necessità di alcuna installazione, sui propri smartphone. Nella web app si potranno trovare informazioni utili, programma (aggiornato in tempo reale in caso di variazioni), la descrizione delle mostre, il menù della Taverna del Duca e una mappa del borgo utile per orientarsi. Per consultarla da smartphone: https://festival.corcianoapp.it/#/main

Sito ufficiale www.corcianofestival.it