Trasporto pubblico: “Massima attenzione a sanificazione dei mezzi e rispetto delle regole”

“Massima attenzione dei Gestori dei servizi di trasporto pubblico, affinché le sanificazioni ed il rispetto delle regole previste avvengano con la massima regolarità e rigore, rafforzando così l’importantissimo lavoro fino ad oggi svolto”. E’ quanto ha richiesto l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, a tutte le Aziende che gestiscono il trasporto pubblico in Umbria ed inviata anche agli Enti pubblici, Comuni e Province, per raccomandare una vigilanza attenta e costante sull’operato dei soggetti concessionari e di individuare specifiche modalità di verifica delle attività obbligatorie”.

“Come noto – ha affermato Melasecche -, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in stretta intesa con il Ministero della Salute, ha avviato una campagna di controlli a livello nazionale al fine di verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento epidemico nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico, allo scopo di tutelare la salute dei numerosissimi utenti che usufruiscono dei relativi mezzi.

I risultati di questa campagna di controlli hanno evidenziato, ma non in Umbria, alcune irregolarità inerenti le misure di prevenzione al contagio da COVID-19, quali la mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione, l’omessa cartellonistica di informazione agli utenti circa le norme di comportamento ed il numero massimo di persone ammesse a bordo, l’assenza di distanziatori posti sui sedili e di erogatori di gel disinfettante o il loro mancato funzionamento.

La Regione Umbria – sottolinea l’assessore – ha fatto tutto quanto di sua competenza per attivare ogni forma di tutela e prevenzione sui mezzi pubblici e, da sempre, ha individuato tali operazioni come essenziali, convinta dell’assoluta correttezza dell’operato di tutti i soggetti che in Umbria sono chiamati a svolgere tali compiti”.

“Ciò non di meno – ha aggiunto Melasecche, con esplicito riferimento ai servizi di trasporto pubblico svolti in Umbria -, abbiamo ritenuto opportuno richiamare la massima attenzione dei Gestori, affinché le sanificazioni ed il rispetto delle regole previste avvengano con la massima regolarità e rigore, rafforzando così l’importantissimo lavoro fino ad oggi svolto. Abbiamo anche chiesto a tutti gli Enti concedenti, di vigilare sull’operato dei soggetti concessionari e di individuare specifiche modalità di verifica delle attività. A tal proposito – ha concluso l’assessore Melasecche -, sarebbe anche auspicabile provvedere alla pubblicazione dei risultati delle verifiche a campione effettuate sui mezzi di trasporto pubblico, per rassicurare i cittadini che usano e che riprenderanno sempre più numerosi ad usare tale modalità di trasporto, con la riapertura graduale delle scuole”.