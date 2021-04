Nuovi orari del trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole. Informativa per studenti e famiglie sull’incremento delle corse. Anche Anci in prima linea



In seguito alla riunione con il Prefetto, tutte le forze di polizia, i gestori del trasporto pubblico su gomma (Bus Italia) e i rappresentati istituti scolastico si è stabilito di fornire una informazione dettagliata sul link da consultare per avere notizie sull’incremento delle corse scolastiche, a partire dal 14 aprile, in seguito alla riapertura delle scuole. Famiglie e studenti potranno consultare il link: http://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/umbria.html ove necessario sarà possibile utilizzare per il link: Contatti utili .Gli orari in vigore sono consultabili sul sito www.fsbusitalia.it alla sezione Umbria/Orari e linee, prestando attenzione all’indicazione «SCOLASTICO» nelle intestazioni e nelle legende delle pagine.

I Comuni contribuiranno al monitoraggio degli accessi sui mezzi pubblici. È quanto stabilito nella stessa riunione, alla quale ha partecipato anche Anci Umbria. Oggi, un nuovo tavolo con la Prefettura di Terni. Anche nell’ottica di attuazione delle nuove disposizioni nazionali in materia, ai Comuni è stato chiesto l’impegno di collaborare con le forze dell’ordine, mettendo a disposizione, nei limiti del possibile, il personale della Polizia locale e i volontari della Protezione civile per monitorare gli accessi degli studenti ai mezzi di trasporto pubblico locale. I Sindaci, inoltre, potranno anche contattare direttamente Busitalia, con un numero loro dedicato, qualora si rendesse necessario evidenziare criticità o disfunzioni, con l’obiettivo comune di risolvere tempestivamente eventuali problematiche.