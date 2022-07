Trasimeno Prog dal 25 al 28 agosto con un’intera giornata dedicata ai Genesis

Si rinnova la collaborazione fra Comune di Castiglione del Lago e Comune di Perugia: anteprima ai Giardini del Frontone il 25 agosto con “L’Estate di San Martino”

Trasimeno Prog, che in soli due anni si è guadagnato una risonanza che travalica i confini nazionali, alle date già annunciate del 26, 27 e 28 agosto 2022 a Castiglione del Lago, aggiunge l’anteprima del 25 agosto approdando a Perugia.

A inaugurare questa unione musicale e artistica sarà il concerto de “L’Estate di San Martino” che in anteprima nazionale presenterà il suo quinto album “Kim”. Per espressa volontà del gruppo e grazie al contributo del Comune di Perugia, assessorato alla Cultura, e di alcuni sponsor, il concerto sarà a ingresso gratuito.

«Il programma di “D’Estate la notte” consueto ambito degli eventi del Comune di Perugia – annuncia l’assessore alla Cultura Leonardo Varasano – si arricchisce di un nuovo significativo appuntamento grazie al prologo di Trasimeno Prog. Il prossimo 25 agosto, infatti, ai Giardini del Frontone, ci sarà il concerto de “L’Estate di San Martino”, storica band perugina che presenterà nella nostra e loro città il loro ultimo lavoro. L’iniziativa rende ancora più ampia la proposta degli eventi estivi e conferma l’intesa con il Comune di Castiglione del Lago, già concretizzatasi in altre importanti occasioni».

«La passione per il prog te la porti dentro per sempre – afferma il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico. Li immagino ragazzi questi castiglionesi appassionati, quando aspettavano l’uscita di vinili memorabili, suonati da musicisti straordinari e immagino la bellezza del loro stupore nell’ascoltare la storia della musica. Questi ragazzi oggi sono cresciuti e ci hanno regalato un festival che ha grandi ambizioni e grande successo di pubblico. Da sindaco sono veramente felice e onorato della rinnovata collaborazione con il Comune di Perugia e ringrazio l’amministrazione per la fiducia e la voglia di camminare insieme».

Venendo alle date castiglionesi si partirà il 26 agosto alla Rocca Medievale con tre formazioni sul palco; la band di Giorgio “Fico” Piazza, storico primo bassista della PFM; il musicista renderà omaggio, con il suo progetto “Per Fare Musica”, ai due dischi della formazione milanese che lo hanno visto coinvolto: “Storia di un minuto” e “Per un amico”.

A seguire l’inedito trio del bassista dei Caravan Richard Sinclair si esibirà con Angelo Losasso alla batteria e con Gianluca Milanese al flauto che poi si unirà agli Odessa; sarà la prima volta live della band assieme in formazione a 5 dopo che aveva già preso parte al primo album – Stazione Getsemani – nel 1999, ed a quello uscito di recente, L’alba della civiltà.

La giornata di sabato 27 agosto sarà dedicata ai Genesis con “I know what I… lake”. Si inizierà nel pomeriggio a Palazzo della Corgna, nella Sala del teatro, con Francesco Gazzara, il suo piano ed il libro, uscito nel mese di dicembre Genesis dalla A alla Z.

Spazio ai libri con Mino Profumo a presentare il suo Genesis The Lamb e con il manager/roadie del gruppo inglese Richard Mcphail con la sua opera La mia vita con i Genesis.

In serata alla Rocca medievale si esibiranno due band: prima The Progressive Tales, un progetto del chitarrista toscano Corrado Rossetti che con il suo ensemble rivisiterà il primo e misconosciuto album dei Genesis dal titolo From Genesis to revelation.

Poi la band milanese di un altro Rossetti, Simone, The Watch, reduce da sold-out e consensi in tutta Europa, presenterà lo spettacolo Plays Genesis (a prog journey 1970/ 1976), con cui viene passato in rassegna il periodo più denso di contenuti per gli amanti del genere.

Domenica 28 si inizierà la mattina con un incontro con Patrizio Fariselli Palazzo della Corgna, nella Sala del Teatro; si proseguirà con l’esibizione sulla riva del lago, alla Darsena Live Music, di Bernardo Lanzetti; infine in serata spazio alle tastiere prima con il poliedrico Alex Carpani e la sua band e quindi con il Patrizio Fariselli Area Open Project, per tornare ad ascoltare le atmosfere del sound che rese famoso il gruppo negli anni ’70 anche grazie alla voce dell’indimenticato Demetrio Stratos.

Da non dimenticare la tre giorni in Piazza Gramsci con la seconda edizione della fiera del disco; dalle 11 alle 22 gli appassionati potranno trovare stand alla ricerca di un vinile o di un cd che ancora manca alla propria collezione.