Trasimeno, Briziarelli (Noi Moderati): Bene le anticipazioni del ministro Nello Musumeci sulla convocazione di un incontro a Roma

“La notizia della convocazione di un tavolo nazionale dedicato al Trasimeno che, secondo quanto anticipato dal Ministro Musumeci, si svolgerà il 19 settembre a Roma con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, è decisamente positiva, così come che all’incontro, come annunciato dal Ministro, sia stato invitato anche Nicola Dell’Acqua, Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, visto che, come proposto il 5 settembre scorso da Maurizio Lupi a margine della sua visita al Trasimeno, riteniamo che la sua sia la figura migliore per seguire la questione in stretto contatto con la presidente della Regione”. Così Luca Briziarelli, responsabile regionale organizzazione di Noi Moderati, a seguito della visita del ministro Musumeci in Umbria.

“Riteniamo che questa sia la strada migliore e più rapida – ha aggiunto Briziarelli –, non solo per gestire l’emergenza, compresi i dragaggi e la necessaria manutenzione straordinaria del bacino imbrifero, ma anche per garantire la rapida realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari a mettere definitivamente in sicurezza il Trasimeno, dall’immissione diretta delle acque provenienti dal Montedoglio (previa verifica di compatibilità), al collegamento con il Chiascio passando per l’allineamento dei canali di scolo della linea ferroviaria e del raccordo autostradale che costituiscono una formidabile barriera artificiale lungo la sponda nord, così da assicurare definitivamente un equilibrio al livello del lago, garantire la sua sopravvivenza in futuro, indispensabile non solo sul piano ambientale, ma anche sul piano economico e sociale”.