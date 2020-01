Tornano le cineCENE della Sagra del Cinema. Tutto quello che avreste voluto sapere sul cinema italiano… svelato in tavola a Numero Zero. Una serata evento con un menù a tema “cinematografico” ideato dallo staff del ristorante perugino



Dal “maccarone” di Alberto Sordi alla torta Sacher di Nanni Moretti, una cena-spettacolo a tema cinegastronomico, un gioco-sfida con un “esperto” di cinema che, con una formula coinvolgente e divertente, potrà soddisfare e stimolare la curiosità (e il palato) del pubblico. È la “ricetta” di “Tutto quello che avreste voluto sapere sul cinema italiano* (*e che ora scoprirete a cena)”, appuntamento promosso dalla Sagra del Cinema – progetto dell’associazione MenteGlocale – al ristorante Numero Zero di Perugia (via Bonfigli, 4/6), mercoledì 29 gennaio alle 20.30. La cena – a menù fisso, anche in versione vegetariana – sarà ispirata ai grandi protagonisti del cinema italiano e tra una portata e l’altra, guidati dal critico cinematografico Andrea Fioravanti, sarà un’occasione per scoprire storie e aneddoti gustosi (è proprio il caso di dirlo) tra spezzoni di grandi film e racconti. I partecipanti alla cena avranno poi l’occasione di “mettere in difficoltà” il critico che potrà testare, con domande e curiosità, la reale conoscenza cinematografica degli appassionati.

La stagione cinegastronomica a Numero Zero proseguirà con la Sagra del Cinema anche nei prossimi mesi, con altri 5 appuntamenti fino all’autunno.

Info e prenotazioni: 375 602 4432