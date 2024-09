Al via Castiglione del Cinema Film Festival con Tullio Giordana e Zampaglione

A Castiglione del Lago mercoledì 25 settembre il regista de ‘La meglio gioventù’ presenta il suo ultimo film ‘La vita accanto’. Il 26, Zampaglione incontra gli appassionati di horror e presenta lo “sconvolgente” ‘The Well’

Al via mercoledì 25 settembre il Castiglione del Cinema Film Festival, la rassegna cinematografica in programma fino a domenica 29 settembre nel centro storico di Castiglione del Lago, organizzata dall’associazione Castiglione del Cinema e sostenuta dal Gal Trasimeno Orvietano. Si parte subito con un grande nome quale Marco Tullio Giordana al quale verrà consegnato il Premio alla carriera in qualità di regista di capolavori come ‘I cento passi’ e ‘La meglio gioventù’. La cerimonia si terrà mercoledì 25 alle 18.30 in piazza Mazzini nell’ambito del talk e dell’incontro tra il pubblico e il regista. Il suo ultimo film, ‘La vita accanto’, sarà inoltre il film d’apertura del festival e verrà proiettato alle 20.45 al Nuovo Cinema Caporali. Ingresso gratuito così come per tutte le proiezioni cinematografiche previste in cartellone. La prima giornata si aprirà però alle 9 con le iniziative sulla settima arte con le scuole e gli studenti del territorio. A partire dalle 17, sempre nel cinema cittadino, le prime proiezioni dei film in concorso con i cortometraggi ‘De l’amour perdu’ di Lorenzo Quagliozzi e ‘Titanic, versione adatta alle famiglie iraniane’ di Farnoosh Samadi e il lungometraggio ‘Il mio posto è qui’ di Cristiano Bortone.

Il secondo giorno, giovedì 26 settembre, altro appuntamento clou con il cantautore e regista Federico Zampaglione che presenterà il suo ultimo film ‘The Well’, un horror “violento e sconvolgente”. Prima della proiezione della pellicola, alle 20.45 sempre al Caporali, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare Zampaglione in piazza Mazzini alle 18.30 e ascoltare direttamente da lui i retroscena e i segreti del film. Un’occasione per conoscere meglio l’autore che sta riportando il cinema horror italiano al centro della scena internazionale.

“Con Zampaglione – spiega il direttore artistico Emanuele Rauco – il festival decide di aprirsi al genere e a tutte le sue sfumature, dall’horror alla fantascienza, e di premiare il regista come ambasciatore del rilancio del cinema di paura italiano nel mondo”.

Ingresso libero per tutti gli amanti del genere, ma il film è vietato ai minori di 18 anni.

Nella stessa giornata, dopo le iniziative mattutine con le scuole, nel pomeriggio spazio ai film in concorso con la proiezione, al Nuovo Cinema Caporali a partire dalle 17, dei cortometraggi Daisy Bullet di Simone Russo, The Steak di Kiarash Dadgar e Death to Platitudes di Øyvind Olav Sydow Kleiveland. A seguire il lungometraggio The Founder Effect di Justin MacGregor.