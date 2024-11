Saranno i locali de “La Piattaforma” ad ospitare il cinema Metropolis

A Umbertide il cinema non si ferma! E’ stato trovato un accordo tra l’Amministrazione comunale e Anonima Impresa Sociale, soggetto risultato affidatario del recente bando da poco conclusosi per la concessione del cinema Metropolis, che avrà una nuova dimora temporanea presso i locali de “La Piattaforma”, mantenendo vivo il legame tra la comunità e la magia del grande schermo anche durante i lavori di manutenzione nella originaria sala della Fabbrica Moderna (Fa.Mo.) di piazza Carlo Marx.

L’apertura della sala presso i locali de “La Piattaforma” è prevista entro la fine del mese di novembre.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di rispondere concretamente al desiderio dei cittadini di continuare a vivere l’esperienza cinematografica in un ambiente accogliente e familiare, mentre la sala originale è chiusa per lavori. La nuova sala sarà allestita proprio a “La Piattaforma”, uno spazio in cui gli spettatori possano sentirsi a casa e godere di una attenta programmazione.

L’Amministrazione comunale ha lavorato con determinazione per garantire questa soluzione in tempi rapidi, consapevole del ruolo che il cinema ha nella vita culturale di Umbertide, come luogo di incontro e condivisione. Grazie ad Anonima Impresa Sociale, che si farà carico della sistemazione temporanea degli spazi, il cinema potrà continuare a illuminare le serate della nostra comunità fino a maggio 2025, quando il Metropolis tornerà nella sua storica sede alla Fa.Mo.