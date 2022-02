Torgiano aderisce al “Light a monument: Illuminiamo l’Umbria di verde per dare speranza alle malattie rare”

Da venerdì 26 febbraio fino a lunedì il Palazzo del Municipio di Torgiano sarà illuminato di verde

Anche il Comune di Torgiano ha aderito al progetto “Light a monument: Illuminiamo l’Umbria di verde per dare speranza alle malattie rare” del gruppo Rare Special Powers in occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione nei confronti delle malattie rare, Rare Disease Day, fissata per il 28 Febbraio 2022. Da venerdì 26 febbraio fino a lunedì, il Palazzo del Municipio di Torgiano, sarà illuminato di verde, verde come la speranza, verde come l’Umbria, il cuore d’Italia.

Un ringraziamento speciale va all’Associazione , ANFFAS “PER LORO”ONLUS, associazione di famiglie che si occupa di sostenere e supportare le persone con disabilità intellettiva e/o disturbi del neurosviluppo, per aver dato la possibilità al Comune di Torgiano, nella figura del Sindaco, dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, di potersi unire a questa opera sociale di sensibilizzazione, perché un’istituzione comunale può, con il suo esempio e aiuto, fare la differenza nella e per la vita di queste persone, affinché insieme si possano cambiare le loro condizioni dandogli finalmente gli opportuni aiuti, sostegni e servizi.