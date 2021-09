Città di Castello: fermato presunto autore di una serie di rapine

Indagini svolte dai carabinieri al comando del maggiore Palermo

E’ ritenuto il presunto responsabile di una serie di rapine compiute negli ultimi giorni a Città di Castello, scorrazzando in bicicletta nelle vie del centro storico e creando forte apprensione nella popolazione, un giovame di 25 anni, algerino, sottoposto nella notte fra venerdì e sabato dai carabinieri della stazione e del Norm della locale compagnia, a fermo di indiziato di delitto.

Al venticinquenne, già indagato in passato e clandestino sul territorio italiano, vengono contestate in particolare tre rapine compiute nell’ultima settimana, ai danni di altrettanti giovani del posto con età compresa tra i 16 e i 19 anni, tutte con il medesimo “modus operandi”: dopo aver avvicinato le vittime con un pretesto, il rapinatore le colpiva violentemente con un pugno allo sterno per poi strappare loro la collana d’oro dal collo. Al giovane viene anche contestato il furto con destrezza consumato nella serata di domenica davanti all’ufficio postale centrale di Città di Castello, dove qualcuno aveva avvicinato una signora che aveva appena prelevato allo sportello, sottraendole la somma di 300 euro.

Le indagini dei carabinieri, al comando del maggiore Giovanni Palermo, tramite una certosina attività di ricostruzione di tutti i movimenti dell’ignoto rapinatore in bicicletta, attraverso l’acquisizione di numerose testimonianze, l’esame di alcuni filmati di impianti di videosorveglianza e riconoscimenti fotografici, hanno consentito di stringere rapidamente il cerchio attorno al venticinquenne, che è stato intercettato da militari in abiti civili nei pressi di via Gramsci ed è stato bloccato dagli stessi nonostante un tentativo di fuga. Sono in corso ulteriori accertamenti.