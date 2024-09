Todi link. Già disponibile sul sito di Trenitalia il biglietto unico per raggiungere la città In fase di attivazione il collegamento con la stazione di arrivo del trasporto su gomma e nel 2026 dei treni

Importante novità per il servizio di trasporto pubblico DA e PER Todi: è infatti operativa online, sul sito di Trenitalia, la possibilità di prenotare il biglietto unico da qualsiasi stazione ferroviaria italiana per la destinazione Todi Ponterio, con un gestore unico dell’intera tratta con programmate le relative coincidenze anche nel caso dell’interscambio ferro-gomma.

L’ufficialità è arrivata giorni fa durante un incontro tra Busitalia, società controllata dalle Ferrovie dello Stato, con il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano e l’assessore comunale Elena Baglioni, impegnata da mesi nelle interlocuzioni con i diversi soggetti competenti per un miglioramento dei trasporti pubblici locali. Al centro del confronto anche altre questioni che, partendo dalla conferma delle due linee urbane gratuite, la cui sperimentazione da aprile a settembre, ha dato riscontri estremamente positivi, ha visto approfondire dal punto di vista tecnico-operativo soluzioni e implementazioni per soddisfare altre esigenze.



“Abbiamo lavorato molto in questi mesi, in stretta collaborazione con Busitalia e l’Agenzia per la mobilità, sui contratti in essere – spiega l’assessore Elena Baglioni – per ottimizzare i servizi all’utenza, sia essa residenziale che turistica, con una prospettiva sia immediata che di medio termine e i risultati sono apprezzabili”.Tra le novità più significative, in fase di perfezionamento e che potrà essere formalizzata entro la metà di ottobre, l’attivazione del Todi Link, ovvero del servizio di collegamento dalla stazione di Ponterio al centro storico di Todi tramite una linea urbana con orari coincidenti (5 minuti prima della partenza ed entro 15 minuti dall’arrivo), con le corse assicurate dalla rimodulazione della linea C, al momento con il trasporto sostitutivo su gomma e, a seguire, dopo la riattivazione della ferrovia, prevista per l’inizio del 2026, direttamente con i treni in arrivo e partenza dallo scalo cittadino. Un collegamento questo che era sollecitato da tempo sia dai cittadini che dai turisti.

“Stiamo raccogliendo i frutti di un attento lavoro di analisi e di utilizzo delle risorse – commenta il Sindaco Antonino Ruggiano – che la Giunta e in particolare l’assessore Baglioni hanno portato avanti in questi anni, per assicurare una mobilità sempre più funzionale alle reali esigenze della comunità cittadina”.

Tra gli altri punti oggetto della riunione, aggiornata a metà ottobre, anche l’estensione della linea C alla frazione di Duesanti e alcuni aggiustamenti a livello di corse scolastiche, da cui la presenza all’incontro anche dell’assessore alla scuola Alessia Marta che ha rappresentato le richieste provenienti dalle famiglie.