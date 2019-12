Todi: gli orari del Parcheggio di Porta Orvietana per le festività natalizie. Arrivano gli orari prolungati

Arrivano orari prolungati per le festività natalizie per il Parcheggio di Porta Orvietana, fondamentale strumento per l’accesso di cittadini e turisti al centro storico. Grazie a un accordo con la società di gestione S.I.S., l’Amministrazione Comunale ha predisposto un programma di modifica degli orari di apertura dell’ascensore di Porta Orvietana per ottimizzare ed incentivare l’offerta dei servizi all’utenza soprattutto in vista del periodo festivo che porterà ad in incremento degli utenti. Fino al 6 gennaio 2020 sono quindi previste aperture straordinarie che renderanno decisamente più agevole l’utilizzo del parcheggio, aperto fino a tarda notte anche in occasione dei numerosi eventi previsti. Nello specifico, nei giorni festivi e prefestivi l’impianto sarà in funzione fino alle 2 di notte; nella notte di San Silvestro l’apertura sarà addirittura prolungata fino alle 4,00.