Todi cinque i cittadini benemeriti che hanno reso onore alla città

Cinque nuovi cittadini benemeriti di Todi

Il Consiglio comunale ha approvato il conferimento proposto dal Sindaco e dalla Giunta comunale

Il Consiglio Comunale di Todi, nella seduta di venerdì 13 settembre, ha approvato la proposta del Sindaco Ruggiano e della Giunta di conferire la Cittadinanza Benemerita a cinque personalità che, con la loro attività, hanno reso servizio con onore alla città.

Si tratta del dottor Andrea Baccarelli, Preside della Harvard T.H. Chan School of Public Health, della dottoressa Laura Dalla Ragione, fondatrice del Centro dei Disturbi Alimentari di Palazzo Francisci, dell’ingegnere Massimo Mariani, direttore dei lavori di consolidamento del colle di Todi, del direttore Silvano Spada, fondatore del Todi Festival. Stesso riconoscimento, in questo caso alla memoria, alla Beata Madre Speranza, fondatrice delle Congregazioni dei Figli dell’Amore Misericordioso e delle Ancelle dell’Amore Misericordioso e del Santuario di Collevalenza.

Nel presentare la proposta al massimo consesso civico, il Sindaco Ruggiano ha dovuto necessariamente sintetizzare i corposi curriculum delle personalità proposte per la benemerenza che, ciascuno nel proprio campo di competenza, sono assurti ad un livello di importanza nazionale ed internazionale. Al passaggio formale seguirà nelle prossime settimane la calendarizzazione delle cerimonie ufficiali di conferimento, che avverranno con singole conferenze e lectio magistralis nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali in date da qui alla fine dell’anno in corso di individuazione con i diretti interessati, proprio per poter dare rilievo alle straordinarie carriere di persone che, partendo da Todi, studiando a Todi, vivendo a Todi, lavorando a Todi, hanno saputo unire il successo personale ad un impegno non comune a favore della comunità locale, regionale e nazionale.