Todi: centro vaccini anti Covid-19, quasi 5000 persone vaccinate a un mese e mezzo dall’apertura

Todi: centro Vaccini anti Covid-19, quasi 5.000 persone vaccinate a un mese e mezzo dall’apertura. Circa un mese e mezzo fa, il 12 aprile scorso, l’Amministrazione di Todi celebrava l’apertura di un Centro Vaccini anti Covid-19 sul proprio territorio

Al centro vaccinale anti Covid di Todi si registra la vaccinazione di quasi 5.000 persone. Di queste poco meno di 3000 persone nel primo mese di attività: numero sicuramente importante, ma decisamente lontano dalle reali potenzialità del Centro, che nei successivi dieci giorni ha infatti fatto registrare la vaccinazione di ben 1899 soggetti.

Grazie al Commissario Straordinario per l’emergenza Covid Dott. Massimo D’Angelo, unitamente alla determinazione ed alla capacità organizzativa dell’Amministrazione Comunale di Todi, il centro è diventato un modello a livello nazionale, “il modello Todi”.

Numerose persone hanno potuto anticipare significativamente l’inoculazione del proprio vaccino in un posto confortevole e ben organizzato, ma soprattutto strategicamente ben posizionato sul territorio.

Il Centro sta continuando a funzionare con ritmi sostenuti grazie alla straordinaria generosità e senso di appartenenza del personale volontario, a partire da medici ed infermieri, agli operatori della Protezione Civile e della Croce Rossa locale, per finire con il supporto di singoli cittadini che volontariamente prestano la loro opera per l’occasione. L’Amministrazione Comunale, da parte sua, continua ad investire risorse umane ed economiche al fine di permettere un funzionamento ai massimi livelli della struttura, consapevole che lo sforzo sostenuto, ancorché importante, è un atto dovuto verso i propri concittadini in un momento di estrema gravità come quello attuale.

Tenendo fede al protocollo d’intesa con la USL 1, l’attività vaccinale è rivolta a tutto il personale della regione, ma con particolare attenzione ai cittadini tuderti e massetani. Questo ha consentito a numerosissimi cittadini di poter ricevere il vaccino sul territorio di Todi, senza dover subire i disagi di stressanti spostamenti in giro per il territorio regionale.