Tesei: ‘L’Umbria tra le migliori per espansione economica”

“Il Pil dopo la forte crescita del 2021 mette a segno nel 2022 un +3,7% in linea con la media nazionale” ha ricordato Tesei per poi aggiungere: “Nel 2022 cresce il tasso di occupazione e si riduce il tasso di inattività lavorativa, diminuisce ricorso a reddito e pensione di cittadinanza e crescono export e creazione di nuove imprese, con un particolarmente lusinghiero +16,7% delle imprese straniere iscritte in Umbria”.

Ancora “preoccupazioni” però, ha espresso Tesei dal fronte demografico, ma “un primo spiraglio di luce” si vede dal saldo migratorio ingressi/uscite di residenti. Continua a “preoccupare” la presidente Tesei anche la dinamica inflattiva, “a cui siamo esposti nostro malgrado e che resta sostenuta sopra il 7%” ha detto, e quella dei redditi da lavoro “che purtroppo non crescono come dovrebbero”.