Spello insieme a 160 città per la grande “festa del movimento”

Domenica 22 settembre appuntamento alla Villa dei Mosaici di Spello

Spello, 17 settembre 2024 – Spello tra le 160 città italiane che domenica 22 settembre ospiteranno la quarta edizione di SportCity Day l’iniziativa promossa dalla Fondazione SportCity Day che coinvolgerà gratuitamente circa 500mila tra bambini, ragazzi e le loro famiglie in molteplici attività sportive. Il Comune di Spello, anche quest’anno ha rinnovato l’adesione alla “Repubblica del Movimento”, coinvolgendo le associazioni sportive e di volontariato locali in una giornata che si propone di promuovere la cultura dello sport e del movimento quali strumenti fondamentali per il benessere psicofisico e il buono stato di salute, ma anche come importante momento di aggregazione sociale, soprattutto tra i giovani. Il ricco programma, che vedrà come punto di riferimento la Villa dei Mosaici di Spello, è stato presentato questa mattina in occasione di una conferenza stampa svoltasi nella Sala dell’Editto del Palazzo comunale. Presenti il sindaco Moreno Landrini, l’assessore con delega allo sport Elisa Narcisi, il presidente e il referente regionale della Fondazione SportCity Day Fabio Pagliara e Gian Luca Mazzocchio, Simone Cerquiglini referente de Le Macchine Celibi, società che gestore del circuito museale di Spello e Benedetta Paradisi, mediatrice e psicologa clinica. “La Fondazione SportCity – ha spiegato il presidente Pagliara – nasce con l’obiettivo di sportivizzare le città, proponendo la pratica sportiva come strumento per combattere la sedentarietà e il continuo utilizzo di strumenti digitali poiché quando si pratica uno sport non si è connessi. Siamo partiti con 17 città e in questa edizione siamo arrivati a 160 città italiane dove vogliamo lanciare il preciso messaggio di luoghi cittadini come protagonisti per dar vita a momenti di unione e aggregazione”. “Il Comune di Spello – ha continuato l’assessore Narcisi – crede molto in questa iniziativa non solo per l’importanza dello sport per la salute e il benessere delle persone, ma come progetto di partecipazione attiva in luoghi specifici della città. Non a caso per questa edizione, insieme abbiamo ragionato sullo spazio di svolgimento che sarà la Villa dei Mosaici, un luogo strategico della città che sarà coinvolto nella sua parte esterna, il piazzale e l’area verde per le attività sportive, e quella interna con la sala multimediale dove si svolgerà un momento di approfondimento sul tema del benessere e dello sport”. Il sindaco Landrini nel ringraziare gli organizzatori per l’attività di sollecitazione e sensibilizzazione di questi temi e l’assessore per il lavoro svolto nel coinvolgere le numerose realtà cittadine, ha rimarcato come l’evento sia in perfetta simbiosi con la bellezza del luogo. “Spello essendo ancora una città a misura esprime il valore dell’essere una comunità con specifiche sensibilità – ha continuato il primo cittadino -; lo sport rappresenta l’espressione di questo percorso dall’età scolastica fino a quella adulta. A supporto di ciò la volontà dell’Amministrazione comunale è di recuperare spazi adeguati per lo svolgimento di attività sportive libere, in sicurezza e all’aperto”. Per la definizione del programma, come spiegato dall’assessore Narcisi significativa è stata la sinergia con le Macchine Celibi. “La Villa dei Mosaici è un luogo del benessere – ha puntualizzato Cerquiglini – l’auspicio è che cultura e sport continuino ad andare di pari passo perché hanno in comune questa parola significativa che è appunto “benessere”, non solo fisico, ma anche visivo e emozionale che deriva dalla storia di questi luoghi stupendi”. “Lo sport migliora la vita delle persone e la Fil (felicità interna lorda) delle città in modo importante – ha continuato il referente regionale Mazzocchio –. L’Umbria ha risposto prontamente con 12 città e l’auspicio è di vedere sempre più giovani con le ginocchia sbucciate e senza cellulare in mano”. Importante sarà inoltre il momento di approfondimento con professionisti locali in programma alle ore 11 nella sala multimediale della Villa dei Mosaici che come spiegato da Paradisi prenderà in esame diversi aspetti del benessere e dello sport, come quello psicologico, nutrizionale, della preparazione atletica e fisioterapica