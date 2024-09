Umbria, i Sapori del Cinema: protagonisti territorio e enogastronomia

(aun) – Perugia 17 sett. 024 – “Umbria, i sapori del cinema”, è il nuovo progetto di promozione turistica con il quale la Regione Umbria punta a valorizzare le eccellenze vitivinicole e olearie locali attraverso un originale connubio con il cinema. L’iniziativa, curata dalla Rete dei Festival del Cinema umbri, animerà alcune località dal 20 settembre al 3 novembre 2024, per cinque weekend.

In queste occasioni saranno organizzate proiezioni cinematografiche gratuite precedute da degustazioni, ospitate in suggestive cantine e frantoi, offrendo un’esperienza che fonde sapori e immagini.

Non mancheranno laboratori con le scuole, tour nei luoghi che sono stati set cinematografici, passeggiate e trekking, per far immergere i partecipanti in una dimensione artistica e naturalistica autentica.

Questo progetto rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di investimento nel settore audiovisivo della Regione Umbria, che ha già portato alla creazione della Fondazione Umbria Film Commission, al sostegno ai Festival cinematografici regionali, e all’organizzazione dell’Umbria Cinema Festival.

Partendo dal successo di questa strategia di promozione e comunicazione, l’Assessorato al Turismo e l’Assessorato all’Agricoltura, hanno deciso di sostenere un’iniziativa dal carattere innovativo, con il coinvolgimento di vari soggetti tra cui AssoGal.

Punto focale è la Rete dei Festival di Cinema umbri: il Terni Film Festival, il Festival del Cinema di Spello, Le Vie del Cinema di Narni, il PerSo – Perugia Social Film Festival e l’Umbria Film Festival di Montone con le loro esperienze e specificità, contribuiranno quindi, a raggiungere gli obiettivi del progetto che intende promuovere il territorio attraverso una strategia di destagionalizzazione del turismo, puntando sulla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche, del vino e dell’olio del territorio.

Illustrando il progetto il vicepresidente della Regione Umbria assessore all’agricoltura e all’Ambiente, Roberto Morroni, ha evidenziato che “con ‘Umbria i Sapori del Cinema’ si realizza ancora una volta la fruttuosa collaborazione tra l’Assessorato all’Agricoltura e l’Assessorato al Turismo della Regione Umbria, proponendo un approccio olistico finalizzato alla valorizzazione del territorio umbro e delle sue eccellenze, sottolineando il ruolo centrale dell’arte e della cultura nell’economia regionale. Il progetto – ha aggiunto – rappresenta un’importante occasione nella costruzione del sistema Umbria da intendere come brand unitario per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio regionale, delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche, del patrimonio storico, culturale, architettonico, veicolando una visione unica e organica del territorio. ‘Umbria i Sapori del Cinema’ tocca l’intero territorio regionale, suggerendo ai visitatori luoghi non necessariamente inclusi nelle rotte turistiche tradizionali. L’assessorato all’Agricoltura crede fermamente in questa iniziativa importante per promuovere in modo originale, creativo e innovativo le eccellenze della Regione Umbria, luogo di ricchezze straordinarie tutte da scoprire tra arte, cultura, natura, e enogastronomia”.

Il valore del progetto è stato messo in risalto anche da Luca Ferretti in rappresentanza della Rete dei Festival che ha posto l’accento proprio sull’importanza di un lavoro congiunto all’insegna di un format unico e ha ricordato anche il programma che include una parte didattica, laboratori e passeggiate naturalistiche.

“La promozione turistica dell’Umbria – ha detto l’assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti – è fortemente improntata sulla valorizzazione di tutte le bellezze del territorio mettendo a leva le potenzialità, anche più nascoste. In questo contesto, non possiamo che guardare con molta attenzione al cinema che si conferma come un grande attrattore turistico. Lo dimostra il numero di visitatori che arrivano numerosi nella nostra regione spinti dalla curiosità di scoprire i luoghi di fiction di successo. Questo nuovo progetto, insieme alle iniziative legate ai cammini, agli itinerari turistico-culturali, alle ciclovie, gli itinerari ciclabili, sono e saranno ancor di più, un tratto caratterizzante dell’offerta turistica della nostra regione insieme, alla promozione dei percorsi artistici e culturali. La programmazione regionale in materia di turismo è improntata sulla sostenibilità, quindi, su un’offerta turistica che, se da una parte garantisce la crescita economica, dall’altra propone progetti nel rispetto dell’identità del territorio e della comunità. Ci rientra in pieno il progetto “Umbria, i Sapori del Cinema”, che valorizza le produzioni agroalimentari attraverso eventi e proiezioni cinematografiche organizzate dalla Rete dei Festival del Cinema umbri, una realtà quest’ultima, che nel tempo sta dimostrando una grande forza creativa e culturale. Continueremo a lavorare per la creazione di un prodotto turistico nel pieno rispetto della vocazione del nostro territorio, incentivando tutte le attività che fanno risaltare la meraviglia della nostra terra”.

Gli appuntamenti:

Terni e Orvieto (20-22 settembre): Il primo weekend di eventi sarà un suggestivo percorso tra cinema, vino e francescanesimo nel contesto dell’Umbria meridionale, organizzato dall’Istess. Il programma prevede itinerari naturalistici tra la Rupe di Orvieto e la Cascata delle Marmore, visite cinematografiche agli studios di Papigno, dove Roberto Benigni ha girato La vita è bella, Pinocchio e La tigre e la neve e che custodiscono le scenografie- testamento artistico del premio Oscar Danilo Donati, e poi recital, concerti, degustazioni e proiezioni di grandi classici diretti da maestri del cinema italiano, con ospiti come Moni Ovadia e Max Cavallari. Da non perdere un’esperienza immersiva sul set del film “La leggenda dei tre compagni”, dove gli spettatori potranno trasformarsi in comparse, vivendo in prima persona la magia del cinema e interpretando alcuni episodi della vita di san Francesco a fianco a Francesco Salvi e Fabio Bussotti.

Spello, Montefalco, Assisi e Bevagna (11-13 ottobre): A ottobre l’evento da Spello dove si terranno due laboratori, uno sui suoni a cura di Marco Ciorba e uno sul make-up degli effetti speciali guidato da Chiara Scardaoni mentre poi a Montefalco si omaggerà l’attore Walter Chiari – è il centenario della sua nascita. Prevista la presentazione del libro “Un animale da palcoscenico” con Michele Sancisi, Alessandro Boschi e Simone Annichiarico seguita dalla proiezione del film “Bellissima” di Luchino Visconti accompagnata da una degustazione. Il secondo giorno prevede un’escursione dal Bosco di San Francesco di Assisi fino al Complesso Benedettino di S. Croce. Infine, a Bevagna, il pubblico potrà esplorare i luoghi del film “Dante” di Pupi Avati in compagnia della storica del costume Arianna Duranti, scoprendo il medioevo attraverso il “Mercato delle Gaite”.

Narni (18-20 ottobre): A pochi giorni di distanza, l’evento si sposterà a Narni, comune umbro pioniere nella conservazione e nel restauro dei film del XX secolo grazie a “Le Vie del Cinema”. Qui, tra il 18 e il 20 ottobre, i visitatori potranno partecipare a laboratori per scuole primarie, passeggiate presso la Gola del Nera e l’Abbazia di San Cassiano, esplorando le location di film celebri come “Per grazia ricevuta”, “Lezioni di cioccolato” e “Il paradiso all’improvviso”. Ci saranno anche reading di opere di Fellini e proiezioni accompagnate da degustazioni.

Montone e Umbertide (25-27 ottobre): Spostandoci nell’Alta Valle del Tevere ecco l’“Umbria Film Festival” che offre una varietà di proiezioni, dalle commedie italiane come “Il vegetale” di Gennaro Nunziante, interpretato da Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti e girato sul Lago di Piediluco, “Quanto Basta” con Vinicio Marchioni, fino a classici cult come “Paura e Delirio a Las Vegas”. Qui la degustazione del cocktail Singapore Sling, preparato dalla campionessa mondiale Sara Polidori, porta un tocco unico all’esperienza, permettendo ai partecipanti di immergersi ancora di più nell’atmosfera del film. E ancora la presenza del grande maestro Terry Gilliam, Presidente del Festival e cittadino onorario di Montone.

L’escursione all’Abbazia di Montecorona, un eremo camaldolese dell’XI secolo che è stato anche location di riprese per il film “Vita di Dante” di Pupi Avati, arricchisce ulteriormente il weekend. Il percorso culmina nel cuore di Montone.

Magione e Perugia (1-3 novembre): Il gran finale si terrà tra Perugia e Magione con la proiezione di “Boris – Il film” e l’incontro con uno dei protagonisti, seguito dalla proiezione di “Mio fratello è figlio unico” con la partecipazione dello sceneggiatore Stefano Rulli. Durante il festival saranno organizzati laboratori per bambini e adolescenti, proiezioni in realtà virtuale e aumentata e incontri con gli autori. Il weekend si concluderà con un tour guidato dell’Abbazia di Santa Maria Valdiponte a Montelabate e, il 3 novembre, con un evento speciale dedicato alla scoperta del centro storico di Perugia attraverso le sue location cinematografiche.

“Umbria, i sapori del cinema” si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per esplorare la regione attraverso il fascino del cinema e il piacere del gusto, offrendo esperienze autentiche che uniscono cultura, enogastronomia e natura.

Informazioni, prenotazioni e programma su: https://www.umbriatourism.it/it/cinema