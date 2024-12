“Rockin’Umbria”: a Foligno il collettivo trip-hop di Bologna La Licorice e a Firenze dj LucaEffeSunset

FOLIGNO – Rush finale per la rassegna “Digital Calling / Rockin’Umbria 2024”. Sabato 21 dicembre lo Spazio Astra di Foligno ospiterà il penultimo appuntamento del cartellone con il collettivo trip-hop di bologna La Licorice e LucaEffeSunset Dj da Firenze.

La Licorice, con il live in programma alle ore 23, è un collettivo di musicisti e producer fondato a ottobre 2022, a Bologna, da Alice Rigosa e Sara Ciuffolotti. Il progetto nasce all’interno di MPDA, accademia musicale bolognese, come tesi di laurea triennale delle due musiciste, le quali inizialmente sperimentano la produzione di cover version riarrangiate (Nothing Compares 2 U, Diana e Across The Universe) e si approcciano per la prima volta al mondo della distribuzione digitale. In brevissimo tempo, con la composizione dei primi brani inediti, La Licorice perde la pura valenza accademica delle origini, e si rivela così un progetto molto personale e sentito, canale diretto di espressione artistica e musicale per le due musiciste.

Nel presente, dopo un anno di composizione e produzione, il collettivo ha realizzato il primo album “Dialoghi difficile” di brani inediti, dalle influenze trip-hop, downtempo, IDM, ambient, sperimentale e dream pop. La sonorità multiforme del futuro album nasce dal desiderio spontaneo di Alice e Sara di esplorare più combinazioni possibili tra suoni, forme musicali e stati d’animo, ed esprime la necessità di sconfinare dalla forma-canzone per dare maggiore spazio alle esigenze espressive. Queste ultime traggono ispirazione dal folklore, dal cinema (sono presenti, nei brani, citazioni a Lynch, Bergman, Moretti), dalla letteratura moderna (Calvino, Pavese) e classica (Mito delle Tre Moire, riferimenti all’Antica Grecia), dall’interesse nei confronti della natura, della filosofia e della psicologia.

L’aftershow sarà riservato a dj LucaEffeSunset. Dal 1980 ha iniziato a suonare in vari club italiani e internazionali: Echoes, ECU, Peter Pan, Villa delle Rose, Cap Creus, e molti altri, mescolando vari generi e stili di musica underground. Nel 2018 ha creato la web radio “NEU RITMI” e collabora con altre radio internazionali (Music For Dreams dk, RSF Spain e Hamon radio Japan). Nel 2018 ha rilasciato un Remix del brano “Dove c’è luce” di Tony Esposito estratto dallʼalbum “Viaggio Tribale” per lʼetichetta Archeo recordings di Manu Archeo. Dal 2020 gestisce la label Imaginaria Records, rilasciando progetti innovativi come “The World is Sound”.

L’appuntamento, in collaborazione con New Interplanetary Melodies, prenderà il via alle ore 18 con un sonoro Exotic aperitivo a cura di Beautiful Sinners & Viceversa (Hbd). Dopo la possibilità di cena exotica a cura di Moonrise (prenotazione 3886356560), toccherà quindi ai due ospiti della serata (info Festival: 366 15 78 907).

Infine, sabato 28 dicembre la rassegna tornerà a Perugia, con il concerto conclusivo della stagione 2024 all’Urban Club, in collaborazione con Tangram, dei Cratere Centrale, formazione siciliana che lega la passione per la club culture a quella per il funk e il jazz, mischiandoli a broken beat, house e hip hop.

Rockin’Umbria nella sua edizione “Digital Calling 2024”, prodotta da BM music con la collaborazione dell’associazione culturale St.Art, ha come caratteristica la proposta di nuove formazioni di alta qualità sonora e contemporanea, band di ispirazione jazz, elettronica, cinematic. Una rassegna itinerante che si è svolta in varie località dell’Umbria che con suggestivi appuntamenti in questi mesi è andata a pescare artisti, formazioni ed etichette nell’underground musicale. Sotto i riflettori quindi uno spaccato delle migliori produzioni musicali alternative e indipendenti della scena italiana e non solo. Tutte formazioni dai suoni visionari ma non dettati da urgenza di visualizzazione. Band da ascoltare, non da vedere. La vista è riservata a tutte le location, pubbliche e private, individuate per ospitare gli eventi. Più che spazi, luoghi contestuali giusti in cui ambientare la musica proposta dai vari artisti, dj compresi.

L’intervento “Digital Calling / Rockin’Umbria”, festival che quindi da settembre a dicembre ha portato in varie città dell’Umbria il meglio della scena musicale contemporanea, è patrocinato dal Comune di Umbertide ed è stato realizzato con il sostegno di Regione Umbria e Sviluppumbria con Fondi per il “Bando Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2023” “PR FESR 2021-2027. Az. 1.3.4.- Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali”.