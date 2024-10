Terni, “La mela di Aism” per sostenere la lotta alla sclerosi multipla

Anche a Terni e provincia “La mela di Aism” a sostegno della lotta alla sclerosi multipla

Da oggi a domenica anche in provincia di Terni l’appuntamento con “La mela di Aism” e con i volontari che scenderanno in campo per distribuire le mele che consentiranno di sostenere la lotta alla sclerosi multipla.

Nella sede di Terni i sacchetti di mele sono già stati distribuiti, a San Gemini l’appuntamento è in piazza San Francesco, domani, sabato 5 ottobre dalle 9 alle 17.

All’ospedale di Orvieto oggi, Giorno del dono, inizia la raccolta fondi per far sparire la sclerosi multipla. “Quest’anno, più che mai, il contributo di tutti è fondamentale per garantire e potenziare i servizi per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate e sostenere la ricerca scientifica” dice Annita Rondoni, referente territoriale di Aism Terni