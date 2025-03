Terni: coppia di coniugi arrestata per spaccio

Entrambi noti alle forze di polizia e l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Terni hanno tratto in arresto una coppia di coniugi di origine tunisina, di 26 e 24 anni, entrambi gravati da precedenti, con l’uomo già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in virtù di un’o.c.c. emessa dal GIP del Tribunale di Terni per una pregressa vicenda.

Partendo dalla segnalazione giunta all’Arma da un privato cittadino circa un possibile giro di spaccio, nei giorni scorsi i militari si sono appostati nei pressi dell’abitazione dei due: avuta la conferma di un insolito via vai di persone, venerdì pomeriggio i Carabinieri hanno eseguito un controllo all’interno dell’abitazione, procedendo alla perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire n. 5 panetti di hashish occultati nel frigorifero, del peso complessivo di 500 grammi, due bilancini digitali e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre alla somma in contanti di 2.200,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto posto in sequestro.

Per i due è così scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ed entrambi sono stati collocati ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, svoltosi nel primo pomeriggio di ieri, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare gli arresti, ha deliberato nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.