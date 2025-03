Deruta, centrodestra: “Sul bilancio becera propaganda della sinistra”

“Dalla sinistra mistificazione della realtà”

“Ancora una volta, la sinistra tenta di screditare l’amministrazione comunale di Deruta con accuse infondate e una propaganda becera, basata sulla mistificazione della realtà. Un copione già visto, che dimostra come l’opposizione, priva di proposte concrete, preferisca diffondere falsità piuttosto che confrontarsi sui fatti. I conti del Comune di Deruta sono in ordine, come già chiarito dal sindaco Michele Toniaccini e dalla sua giunta, e la gestione delle risorse pubbliche è sempre stata improntata alla massima correttezza, trasparenza e responsabilità. Ogni azione amministrativa è portata avanti con il solo obiettivo di garantire il benessere della comunità e favorire la crescita del nostro territorio.

Sotto la guida del centrodestra, Deruta ha conosciuto un percorso di stabilità e sviluppo, con investimenti mirati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, al potenziamento dei servizi, alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, e al sostegno del tessuto economico locale. Risultati concreti, frutto di un’amministrazione seria e competente, che non si lascia distrarre da sterili polemiche e attacchi privi di fondamento.

Le insinuazioni della sinistra rappresentano un maldestro tentativo di distorcere la verità e gettare fango su chi, con impegno e dedizione, lavora quotidianamente per il bene della città. Quando si è a corto di argomenti e di proposte reali, si ricorre alla disinformazione e alla menzogna, ma i cittadini sanno distinguere tra chi si impegna seriamente e chi invece alimenta polemiche strumentali per mero tornaconto politico. Ribadiamo con forza il nostro sostegno al sindaco Toniaccini e alla sua giunta e invitiamo l’opposizione a un confronto basato sui fatti, abbandonando una volta per tutte la pratica delle fake news e della propaganda”.

Le sezioni locali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati