Cicogna, in pensione dopo 40 anni di servizio presso Monte dei Paschi di Siena, è un civico, moderato e cattolico

Eolo Cicogna è il candidato a sindaco di Assisi del centrodestra unito e civici. Cicogna, classe 1955 è un civico, cattolico, moderato e la coalizione che lo sostiene è variegata e ampia. Ha l’appoggio della lista civica Eolo Cicogna Sindaco, di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica, Udc, Il Popolo della Famiglia, Assisi per Tutti e probabilmente anche di altre liste.

Il candidato in un post nella sua pagina Facebook afferma di avere avuto

“momenti di esitazione e di titubanza: l’aspirazione a rendermi utile alla mia città e al mio Comune è stata a lungo in conflitto con i timori connessi all’assunzione di un impegno tanto gravoso. L’inattesa prossimità della scadenza elettorale e le numerose sollecitazioni ricevute da parte di numerosi sostenitori, tuttavia, mi hanno convinto ad accettare di chiedere agli assisani, con umiltà, l’onore di poter amministrare nel prossimo quinquennio la nostra importante comunità: con il loro sostegno, con la loro partecipazione e con il calore di quanti, non pochi, mi hanno trascinato in questa, per me, nuova avventura”

Eolo Cicogna, oggi in pensione, dopo 40 anni di servizio presso Monte dei Paschi di Siena è impegnato nel sociale e nel Consiglio per gli Affari Economici di varie parrocchie.

Martina Braganti