Terni: al via il nuovo anno scolastico

Il messaggio della presidente Pernazza

La presidente della Provincia rivolge un sentito augurio agli studenti ternani che si accingono a tornare sui banchi di scuola fra oggi e mercoledì. Auguri che la presidente estende alle famiglie, ai dirigenti scolastici e al personale della scuola, sottolineando come essa sia un punto fondamentale della nostra società e un elemento cruciale per la crescita delle giovani generazioni.

Sempre la presidente osserva poi che dopo due anni molto difficili si torna in classe in presenza e senza la maggior parte delle restrizioni covid, cosa che però, puntualizza, non deve indurre nessuno ad abbassare la guardia. L’amministrazione provinciale come ogni anno ha garantito il proprio impegno per consegnare strutture scolastiche adeguate alle esigenze di una scuola che cambia in fretta e che ha bisogno di continui aggiornamenti.

Quelle gestite dalla Provincia, tiene poi a precisare, sono scuole sicure ed accoglienti e questo è un presupposto essenziale per facilitare una didattica all’altezza e far svolgere alla scuola il suo ruolo fondamentale nella società ternana, umbra e nazionale. La Provincia c’è, conclude la presidente, ed è a disposizione, come sempre, in un dialogo costante fra scuola, istituzioni e famiglie.