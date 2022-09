A Gualdo Tadino arrivano i “parcheggi rosa”

Sostare con l’auto nei pressi dei servizi per l’infanzia, degli ambulatori medici, dei parchi e dei giardini pubblici sarà più facile a Gualdo Tadino grazie agli 8 “parcheggi rosa” che l’Amministrazione Comunale ha deciso di istituire nel capoluogo per facilitare gli spostamenti delle donne incinte e dei genitori con figli di età non superiore ai due anni muniti di “permessi rosa”.

“L’istituzione dei parcheggi rosa è un segnale di rispetto e di tutela per la genitorialità e per l’infanzia a cui l’amministrazione comunale tiene molto e che dà attuazione alle recenti novità norme introdotte nel Codice della Strada, frutto di una moderna sensibilità nella gestione della mobilità e della sosta urbana”, sottolineano gli assessorati di riferimento ed il Comando Polizia Locale nel dare conto della delibera con la cui la giunta ha stabilito di riservare spazi per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Il Comando Polizia Locale ha curato, di concerto con gli Assessorati competenti, la fase della ricognizione delle principali esigenze nel territorio e dell’individuazione dei luoghi dove istituire le aree riservate. È stata quindi presentata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la richiesta di concessione del contributo previsto dal decreto del 7 aprile 2022 a valere sul fondo creato dalla legge 819/2020: 4 mila euro che saranno destinati ad 8 parcheggi rosa. L’Amministrazione Comunale si è potuta candidare al beneficio del finanziamento avendo soddisfatto i requisisti del decreto ministeriale, con particolare riferimento alla deliberazione dell’istituzione dei parcheggi rosa a partire dal primo gennaio 2021 “I parcheggi rosa saranno creati ex novo o riservando spazi già esistenti nelle aree di sosta”, evidenziano gli assessorati ai Lavori Pubblici e alla Polizia Locale, nel chiarire che presto sarà disponibile sul sito istituzionale dell’Ente anche la modulistica provvisoria riguardante i criteri per il rilascio dei permessi rosa, il contrassegno indispensabile che dovrà esporre chiunque sosterà negli spazi riservati”.