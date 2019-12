Palazzo Cesaroni: la tradizionale conferenza stampa di fine anno della presidenza dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Presidente Squarta: “sarà un 2020 impegnativo”

Si è svolta questa mattina a Palazzo Cesaroni la tradizionale conferenza stampa di fine anno dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Il presidente Marco Squarta e le vice presidenti Paola Fioroni e Simona Meloni hanno espresso l’auspicio di un nuovo anno e di una nuova Legislatura che veda una rinnovata centralità dell’Assemblea e un nuovo protagonismo per cittadini e territori.

Marco Squarta (presidente dell’Assemblea legislativa):

“Sarà un 2020 impegnativo, che spero l’Assemblea possa affrontare in modo unanime, superando le differenze partitiche, con un nuovo protagonismo dell’Aula di Palazzo Cesaroni per realizzare il cambiamento atteso per anni. Dovremo operare per restituire centralità all’Assemblea legislativa: approvando più leggi e più atti di indirizzo. Sarà opportuna un’opera di controllo e verifica dell’attuazione di quanto approvato dall’Aula da parte dell’Esecutivo di Palazzo Donini, visto che nel corso della passata Legislatura molti documenti non hanno trovato concreta attuazione. L’Assemblea legislativa è composta da persone elette con migliaia di preferenze da parte dei cittadini umbri e il suo ruolo non può essere svilito: chi ha ricevuto un mandato diretto dal popolo deve avere un proprio ruolo. Confidiamo in un forte rinnovamento nella sanità, servono interventi di contrasto verso povertà ed emarginazione sociale, dato che la forbice dei redditi si allarga e i disabili hanno problemi crescenti, che devono essere affrontati. La nostra regione ha infrastrutture medievali: il solo treno Frecciarossa a disposizione rappresenta l’unico strumento che ha ridotto l’isolamento viario dell’Umbria. Sarà importante dedicare attenzione ed energie alla ricostruzione: dopo tre anni dal sisma essa è ancora ferma e l’Assemblea deve assumere anche qui un ruolo centrale per dare una svolta alle procedure e superare una situazione inammissibile”.

Paola Fioroni (vice presidente – Lega):

“le parole chiave che caratterizzeranno la nostra azione devono essere: visione, programmazione, efficacia, efficienza. Le linee programmatiche illustrate dalla presidente della Giunta, Donatella Tesei, prefigurano un programma ambizioso per l’Umbria e saranno il nostro punto di riferimento per l’Undicesima legislatura. La nostra regione deve risollevarsi per tornare a correre, per poter sfruttare appieno tutte le sue potenzialità. E non può esserci sviluppo per l’Umbria senza una pubblica amministrazione snella ed efficiente: la credibilità delle istituzioni passa anche per la fiducia che il cittadino può riporre nella Pa. Su questo il nuovo Ufficio di Presidenza dovrà impegnarsi, agevolando una produzione legislativa che sia adeguata e che produca effetti misurabili e verificabili. L’Assemblea di Palazzo Cesaroni deve poter sviluppare appieno le proprie competenze, senza limitarsi ad approvare quanto viene prodotto dalla Giunta. Il voto ha manifestato una richiesta di cambiamento e di discontinuità: questo è ciò che ci hanno chiesto i cittadini umbri. Auspichiamo di poter costruire insieme il futuro, senza divisioni politiche preconcette, ma guardando solo al bene delle nostre comunità. Sarà necessario prestare maggiore attenzione ai territori marginali e al terzo settore. Serviranno progetti e programmi integrati per rispondere ai bisogni della società regionale, senza inseguire le emergenze ma leggendo i dati e i segnali di rischio. Una corretta azione politica rappresenta anche un modo per risparmiare risorse evitando situazioni di emergenza. L’Assemblea dovrà anche promuovere la cultura delle istituzioni e della legalità, favorendo l’istruzione delle nuove generazioni: sarà importante continuare con l’apertura del Palazzo agli studenti ma anche a tutti i cittadini”.

Simona Meloni (vice presidente – Pd):