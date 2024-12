Successo per l’aperitivo natalizio degli Amici del Malawi: giovani e solidarietà al centro

Iniziativa a Perugia per avvicinare le nuove generazioni. L’associazione presieduta da don Verzini ha realizzato nel Paese africano strutture e infrastrutture. L’ultima missione a ottobre con 12 volontari

Si è tenuto con successo, nella serata di mercoledì 11 dicembre, a Perugia, l’aperitivo natalizio organizzato dall’associazione Amici del Malawi. L’evento, dal forte spirito benefico, è stato pensato per avvicinare le nuove generazioni all’associazione, attiva dal 1974 a sostegno della popolazione malawiana. La serata, che si è svolta nel cuore del centro storico, da Umbrò, ha registrato un’ampia partecipazione, con un’atmosfera di condivisione e solidarietà. Don Francesco Verzini, presidente dell’associazione, ha aperto l’evento dando il benvenuto ai presenti e illustrando i progetti in corso e le nuove iniziative, frutto anche dell’ultima missione di ottobre, che ha visto coinvolti dodici volontari. Tra le attività di punta di Amici del Malawi si annoverano la costruzione di sei asili, un istituto politecnico, due ospedali e due cliniche mediche specializzate, oltre a numerosi interventi infrastrutturali come pozzi, ponti e strade.

La serata si è arricchita con i racconti toccanti dei volontari di ritorno dalle missioni, che hanno condiviso le emozioni e le esperienze vissute sul campo, ispirando molti dei giovani presenti a considerare l’idea di unirsi alle prossime iniziative.

“È stato un evento importante – ha dichiarato don Francesco – per ricordarci quanto sia fondamentale pensare agli altri, soprattutto a chi vive in condizioni di estrema povertà. Abbiamo aperto le porte a tanti giovani che speriamo possano avvicinarsi all’associazione e portare avanti il nostro sogno. È un ulteriore punto di partenza per crescere e fare sempre di più per il Malawi”.

L’aperitivo natalizio ha rappresentato non solo un momento di raccolta fondi, ma anche un’occasione per creare consapevolezza e coinvolgere nuove energie nella missione dell’associazione.

Per ulteriori informazioni sui progetti dell’associazione Amici del Malawi e su come sostenere le sue attività si possono visitare il sito web (www.amicidelmalawiperugia.it) e i canali social dell’associazione.