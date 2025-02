Sposì’, il villaggio degli innamorati: al Quasar Village tre giorni per chi ama l’amore

Sesta edizione dell’evento, da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, tra musica, defilé, laboratori, idee e ispirazioni al centro commerciale di Corciano

Per chi ha già detto ‘Sì’, per le coppie che sognano il matrimonio o per chi semplicemente ama l’amore. È dedicato agli sposi e a tutti gli innamorati il prossimo weekend del Quasar Village che ospita ‘Sposì’, da venerdì 14 a domenica 16 febbraio. Musica, defilé, laboratori, idee e ispirazioni animeranno il Villaggio degli innamorati, in una manifestazione giunta alla sesta edizione e che ogni anno mostra al pubblico tendenze e novità del settore wedding. Nei tre giorni, dunque, in programma la mostra mercato nelle tipiche casette di legno all’esterno del Quasar Village, dalle 10 alle 20, con espositori specializzati e tante idee regalo. Venerdì 14, pomeriggio in musica e dolcezze, grazie alla degustazione gratuita di biscotti, dalle 18, e alle note vintage del duo composto da Emanuela Mari e Alessandro Piccioli (dalle 17.30 alle 18.30), oltre ai successi rock, pop, blues degli anni 80, 90 e 2000 proposti da Jeffckott e Angelo Mantrazzi (dalle 18.30 alle 19.30).

Sabato 15, a partire dalle 15.30 e fino alle 19.30, spazio a ‘La cornice dell’Amore’, laboratori creativi gratuiti per bambini, in collaborazione con Quasar Baby e Facciamo Festa Perugia (anche domenica 16); inoltre, alle 16, workshop gratuito aperto a tutti, per la realizzazione di un centrotavola a tema wedding in collaborazione con Il mondo di Mary; e poi ancora musica con Retrò e i ritmi accattivanti e spensierati a cura di Lola Swing Italiano; chiuderà la serata il Defilé di abiti a tema amore in tutte le sue forme, realizzati secondo criteri di ecosostenibilità, in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore Cavour Marconi Pascal di Perugia.

Gran finale domenica 16, dalle 17 alle 19, con il Defilé di abiti da sposa, sposo e da cerimonia, in collaborazione con Fantasy, Sposi Atelier, Intimissimi, Intimissimi Uomo e Franck Provost, e con la partecipazione dell’Associazione italiana persone down onlus, sezione di Perugia, e Uno in più, associazione sindrome down Corciano, il tutto accompagnato dalla musica del Trio Kos.