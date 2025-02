Nel nome di San Valentino Cristiana Pegoraro a New York si esibisce da Michael Kors

Ultima tappa del tour americano dell’artista che prende il nome dall’album ‘Colors of Love’. Importante collaborazione con la maison americana, occasione per promuovere il Narnia Festival

Cristiana Pegoraro ha chiuso allo store della maison Michael Kors al Rockefeller center di New York il suo tour americano ‘Colors of Love’, occasione per far conoscere attraverso la musica la figura di San Valentino. Un ‘viaggio musicale’ che la pianista umbra di fama internazionale ha condotto come ambasciatrice di San Valentino nel mondo, titolo di cui è stata insignita dal Centro Culturale Valentiniano da circa due anni con l’obiettivo di promuovere la figura del santo, il suo legame con la città di Terni e con l’Umbria. Il tour, in sette tappe, ha toccato quattro città in California, tra cui San Francisco, passando per Naples in Florida per poi arrivare a New York dove si è tenuto il concerto evento da Michael Kors. Si rinnova così, per il secondo anno consecutivo, la partnership tra la maison americana e Cristiana Pegoraro scelta dallo stilista Michael Kors per esibirsi nei saloni della prestigiosa boutique. In tanti hanno partecipato all’evento e tra questi Jordan March, star della celebre serie statunitense in onda su Netflix ‘Owning Manhattan’.

Il tour ha preso il nome dall’album che contiene brani scritti dalla stessa Pegoraro tra i quali l’omonimo ‘Colors of Love’ il cui videoclip è stato girato nella Basilica di San Valentino a Terni, mentre Cristiana Pegoraro si esibisce al pianoforte (link al video https://youtu.be/rhpoiIu_xCo?si=xrRRr9yF_z-uikMY).

“Sono molto soddisfatta di questo tour americano – ha commentato Cristiana Pegoraro – e della rinnovata collaborazione con la maison Michael Kors dove sono stata protagonista di un evento straordinario e molto partecipato. Un’occasione importantissima per far conoscere in America la città di Terni e l’Umbria attraverso la figura di San Valentino, ma anche per parlare del Narnia Festival”.

Il tour si è tenuto tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio, ad anticipare la ricorrenza dedicata al santo protettore degli innamorati, e la tappa conclusiva da Michael Kors è avvenuta durante la settimana della New York Fashion Week, prestigioso evento di moda tra i quattro più importanti al mondo insieme a quelli di Parigi, Londra e Milano. Durante il concerto, la boutique è stata aperta al pubblico e i proventi delle vendite di quel pomeriggio sono stati in parte donati dalla maison Michael Kors alla Narnia Foundation for the Arts che sostiene il programma di borse di studio per gli studenti stranieri che partecipano al Narnia Festival. Iniziativa, quest’ultima, frutto del lavoro costante che Cristiana Pegoraro, ideatrice, fondatrice e direttore artistico del Narnia Festival, fa per promuoverlo anche fuori dai confini nazionali.