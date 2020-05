Spello: Continuano le attività di manutenzione del territorio comunale. In questi giorni il personale dell’ufficio tecnico manutentivo impegnato nella gestione del verde pubblico e sfalcio dell’erba

Continuano nel territorio comunale gli interventi di manutenzione da parte del personale dell’Ufficio tecnico manutentivo del Comune di Spello che, in questa fase emergenziale, ha sempre prestato la propria opera, sebbene in forma ridotta dovuta al rispetto delle disposizioni anti contagio. In particolare, per la gestione del verde pubblico, in questi giorni, con il mezzo attrezzato si sta svolgendo l’attività di pulizia delle scarpate e delle cunette in via Centrale Umbria, nei pressi di Villa Fidelia, per proseguire in via Circonvallazione e via Poeta. Lo sfalcio dell’erba sta interessando anche Via Fonte Vecchia, l’area della lottizzazione di Misciano, per continuare nei prossimi giorni nella zona del parcheggio adiacente a Porta Montanara e in via San Cristoforo. Particolare attenzione anche a diverse strade del territorio comunale che necessitavano della ripulitura del verde e dei rami degli alberi sporgenti sulla carreggiata e alle aree verdi e aree gioco dove è stato eseguito lo sfalcio dell’erba. Contemporaneamente, si sta eseguendo la manutenzione degli impianti di irrigazione delle zone aree verdi presenti nel territorio comunale. Il personale, in questi giorni, sta procedendo alla manutenzione delle panchine in legno presenti nella parte alta del centro storico della città. La chiusura degli edifici scolastici, rappresenta, inoltre l’occasione per svolgere quotidianamente attività di controllo e di interventi ordinari sullo stato degli impianti, porte e infissi.

“L’attività dell’Ufficio tecnico manutentivo – commenta l’assessore ai lavori pubblici Enzo Napoleoni – anche durante la fase emergenziale non si è mai fermata continuando ad assicurare, in sicurezza, i servizi essenziali di competenza. Un ringraziamento a tutto il personale del settore che non ha mai fatto mancare il suo prezioso contributo”.

Infine l’assessore precisa che gli interventi di manutenzione relativi alla cura del verde, si estenderanno progressivamente, secondo le priorità, all’intero territorio comunale.