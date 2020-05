Piegaro: annullato il Festival del Vetro 2020

Ufficialmente annullata l’edizione 2020 del Festival del vetro. L’Amministrazione comunale di Piegaro, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ha annunciato nelle ore scorse la cancellazione della quarta edizione del Festival del Vetro, che si sarebbe dovuto svolgere dal 22 al 24 maggio. Ed ha dato appuntamento direttamente al 2021. Il programma di quest’anno era a grandi linee già definito e prevedeva un fine settimana ricco di eventi artistici, culturali e gastronomici, totalmente dedicato alla millenaria tradizione della lavorazione del vetro.

“È intenzione di questa Amministrazione Comunale – scrivono in una lettera rivolta ai partecipanti il sindaco Roberto Ferricelli e l’assessore alla cultura Rosita Morcellini – organizzatrice dell’evento, in collaborazione con l’associazione culturale Il Borgo, Sistema Museo e le associazioni locali, riproporre un palinsesto ancora più ricco per il prossimo anno. Questo non voluto, ma necessario rinvio ci permetterà di iniziare a programmare e ad organizzare tutti gli eventi e le attività previste dal Festival con largo anticipo e di curare nel dettaglio ogni particolare e di promuovere lo stesso in maniera più capillare sul territorio nazionale”.